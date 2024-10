La lucha por el título entre Colo Colo y Universidad de Chile se prepara para lo que será el partido más importante, pero fuera de la cancha. La próxima semana el Cacique y el Bulla se enfrentarán en el Tribunal de Disciplina tras la denuncia del elenco estudiantil.

El Romántico Viajero acusó al Eterno Campeón de haber cometido desacato luego que uno de los coordinadores apareciera en una zona de exclusión con una radio en mano en el duelo con Huachipato. Esto se conoció luego de la publicación de videos, donde un periodista tomó un rol clave.

Romai Ugarte, quien saliera de pantalla luego de una terrible situación con una compañera de trabajo, fue quien reveló uno de los registros del hecho. Ahora, a la espera de la decisión del Tribunal de Disciplina, aprovechó para dejarle una terrible advertencia al Cacique sobre lo que se le viene.

El sapo de la U en la denuncia contra Colo Colo le deja terrible aviso

Colo Colo y la U animarán un round aparte en la definición del Campeonato Nacional. El Tribunal de Disciplina analizará la denuncia del Bulla al Cacique por lo ocurrido en el duelo con Huachipato y uno de los protagonistas le deja un terrible aviso en la previa.

La pelea por el título entre Colo Colo y la U vivirá un partido aparte en el Tribunal de Disciplina. Foto: Photosport.

Romai Ugarte fue uno de los periodistas que publicó videos del coordinador albo en la zona de exclusión de las bancas en el Estadio CAP. Y si bien en él no se ve que dé ninguna instrucción, para el ex rostro televisivo el Eterno Campeón lo pasará mal.

En conversación con Bolavip, el topo del Bulla en este caso aseguró que “la U tiene pruebas. Yo lo he dicho en mis redes y programas. Las va a mostrar el martes y podría haber un desenlace“.

De hecho, le remarcó al Cacique que si el elenco estudiantil demuestra que hubo comunicación con Jorge Almirón, están condenados. “Mostrando las pruebas, Colo Colo no tiene absolutamente nada que argumentar“.

“Colo Colo no ha dicho absolutamente nada en esta pasada. Si hablan ahora y dicen que no hay pruebas y aparecen, se van a encasillar. Por algo no salen a hablar, no han dicho ni pío“, añadió.

Finalmente, Romai Ugarte remarcó que “las leyes son para cumplirse. Si es por eso, entonces juguemos sin regla, sin VAR, total da lo mismo. Yo creo que la U tiene pruebas contundentes“.

Colo Colo por ahora prepara su defensa para dejar en claro que no hizo nada de lo que la U lo está acusando ante el Tribunal de Disciplina. El Cacique y el Bulla manchan un final de temporada que, en la cancha, estaba siendo más que emocionante.

¿Cuándo se conocerá el castigo a Colo Colo por la demanda de la U?

Colo Colo y Universidad de Chile animarán su tenso round en el escritorio la próxima semana. Ambos clubes están citados al Tribunal de Disciplina para el día martes 29 de octubre desde las 18:00 horas, donde se conocerá lo que pasará con la denuncia.

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y la U?

Mientras su pelea en el escritorio se define, Colo Colo y la U se enfocan en sus próximos desafíos. Mientras el Cacique recibe a Magallanes en la vuelta de Copa Chile este martes 29 de octubre desde las 20:30 horas, el Bulla volverá a la acción el domingo 3 de noviembre a las 18:00 horas en su visita a Ñublense.