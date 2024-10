Justo cuando debe pensar en la remontada contra el Manojito de Claveles, el DT del Cacique debe acudir a declarar. En el club ya definen lo que harán para no tener más problemas.

Colo Colo se prepara para lo que será una semana clave en la lucha por los dos títulos que disputa. El Cacique afina los últimos detalles para ir a enfrentar a Magallanes, pero con una gran incógnita con Jorge Almirón.

El técnico ya cumplió con sus fechas de castigo en el Campeonato Nacional y puede reaparecer en la banca alba para el choque por Copa Chile con el Manojito de Claveles. Sin embargo, la denuncia de la U por supuesta comunicación indebida ante Huachipato complicó todo.

Y es que además de tener que defenderse en el escritorio, el club puede perder los dos torneos en un mismo día. El DT debe declarar y estar en el Monumental al mismo tiempo, por lo que le club ya toma medidas para que pueda hacer todo sin problemas.

Colo Colo libera a Jorge Almirón para que dirija contra Magallanes

Jorge Almirón tendrá un martes de miedo entre el Tribunal de Disciplina y la Copa Chile. El técnico debe ir a declarar tras la denuncia de la U, mientras debe dirigir a Colo Colo en la llave con Magallanes, donde debe remontar un 3 a 0 en contra para meterse en la Fase Nacional.

Jorge Almirón debe ir por la remontada ante Magallanes pero al mismo tiempo tiene que declarar por la denuncia de la U a Colo Colo. Foto: Photosport.

La situación será compleja, ya que está citado a las 18:00 horas y tiene el partido a las 20:30. A pesar de que debe cumplir con ambos compromisos, en el Eterno Campeón ya se mueven para que pueda hacer todo sin problemas y así no agravar más su caso.

Según reveló el periodista Rodrigo López, en Colo Colo están a la espera de conocer lo que mostrará el Bulla para buscar ser campeón por secretaría. “Todas las pruebas que dice tener la U las presentará en el Tribunal”, dijo en las pantallas de DSports.

Aunque más allá de las amenazas, en el Cacique no hay temor ya que aseguran no haber hecho nada indebido. “Colo Colo, por lo que uno ha podido conversar, están bastante tranquilos y saben que esto no es así“.

Pero fue tras ello que el periodista reveló lo que hará el club para que su técnico puede declarar y al mismo tiempo dirigir al primer equipo. “Está el partido con Magallanes. Va el abogado“, remarcó.

Colo Colo espera que el Tribunal de Disciplina no haga problemas porque Jorge Almirón deba cumplir con sus compromisos en competencias. El Cacique no quiere que le quiten puntos y así dejarlo sin chances al título, ya que la remontada la tuvieron en la cancha, que es donde al final vale.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Luego del duelo ante Palestino, Jorge Almirón ha logrado dirigir un total de 49 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha conseguido 29 triunfos, 11 empates y 9 derrotas, con 72 goles a favor y 37 en contra.

¿Cuándo vuelve Colo Colo al Campeonato Nacional?

Tras la Copa Chile con Magallanes, Colo Colo volverá al Campeonato Nacional para definir el título con la U. El Cacique recibirá a Deportes Iquique en la penúltima fecha el día domingo 3 de noviembre a partir de las 18:00 horas y en simultáneo con el choque del Bulla ante Ñublense.