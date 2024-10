La denuncia de Universidad de Chile sobre Colo Colo, presentada en el Tribunal de Disciplina, luego de que el árbitro del encuentro de Huachipato acusó a los albos de una persona no permitida en la zona del banco, cuando Jorge Almirón estaba suspendido, sigue dando que hablar.

Si bien el tema se tratará en profundidad en la jornada del martes en la Primera Sala del Tribunal, hay fuertes advertencias del desastre que puede significar en el torneo, como la que ahora plantea Juan Cristóbal Guarello.

El comunicador explicó en su programa, “La hora de King Kong”, la situación que viene entre los equipos grandes del país, donde incluso los albos pueden ir al TAS moviendo la definición del torneo.

“De prosperar la denuncia, en el hecho de que Colo Colo le sean quitados los puntos y esto redunda en que pierden el campeonato, den por hecho que van a apelar al TAS, porque la misma sanción de La Calera frente a Audax y fueron al TAS y ganaron: le devolvieron el punto que le habían quitado”, explicó.

El fútbol chileno puede vivir una situación grave, según Guarello. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El TAS será clave para U de Chile vs Colo Colo

En ese sentido, Juan Cristóbal Guarello hace una gran advertencia del desastre que puede venir en la finalización del torneo, donde el campeón podría esta recién en la próxima temporada.

“Le quitan los puntos a Colo Colo, sale campeón la U, el TAS falla en abril y Colo Colo es campeón en abril, mientras tanto quedó la ca…”, destaca el comunicador en su programa.



“El TAS no va al fondo del asunto, el TAS va a la forma, y dice que es muy débil. No puedes quitar puntos a un club sin posibilidad de apelación. Ese es el fundamento por el que La Calera ganó. El TAS dice no podemos avalar un tribunal al cual no se puede apelar“, cerró.

