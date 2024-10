Marcela Cubillos Hevia, la candidata independiente a alcaldesa de Las Condes -y que compite por un cupo del pacto Izquierda Ecologista Popular- fue víctima de un violento ataque que incluyó insultos, amenazas y de agresión física.

El hecho, que ocurrió este 12 de octubre, requirió la atención de la mujer en la urgencia pública de la comuna. El agresor fue identificado como Rodrigo Andrés González Figueroa, miembro del comando de Cubillos Sigall.

¿Qué pasó?

La violenta acción tuvo lugar en la “Fiesta de la Primavera”, una actividad escolar realizada en la Explanada del Parque Los Dominicos. En ese lugar, Marcela Cubillos Hevia fue seguida en varias ocasiones por Gonzalez Figueroa.

Cuando la mujer se apartó del grupo para fumar, el violento hombre la sorprendió con gritos, insultos e intentos de golpes, que requirieron la intervención de terceros. Antes de marcharse, el atacante además amenazó a la candidata.

“Estoy corriendo peligro. Porque esta persona maneja un auto de campaña de la otra candidata, uno que tiene mi rostro tachado. Es un hombre que se mueve por los mismos lugares que yo. Y trató de golpearme porque le dio la gana. Porque quiso, porque yo no le dije nada. Esa persona estuvo buscándome todo el día para tener un encuentro conmigo hasta que casi logra golpearme. Y eso es lo que no podemos permitir”, indicó la candidata agredida.

“Esta persona me insulta y se tira a golpearme. Yo mido 1,57 metros y este hombre, calculé, debe estar cerca del metro noventa. Mi asesora, que es alta, fue muy rápida en ponerse al medio, de espaldas y solo por eso no alcanzó a golpearme. Sin embargo, ella se tuvo que quedar ahí, y el tipo desde atrás tiraba el pecho para llegar hasta mí. Tuvieron que cerrarle el paso entre varias personas. Hasta sus compañeras que sostenían un cartel le pidieron que por favor se detuviera”, indicó Marcela Cubillos Hevia.

La candidata indica que, a causa del nivel de violencia del hecho, comenzó a sentirse mal de salud. En el Sapu Aníbal Ariztía, vía inyección, recibió un medicamento que la calmó.

“Después de eso, fuimos a Carabineros a realizar la denuncia, pero hasta ese momento no teníamos su nombre. Ahora sabemos que fue exfuncionario municipal y que renunció para hacer campaña con Cubillos Sigall en su comando. Por eso, este martes voy a ir a la Fiscalía a entregar todos los antecedentes, porque esto no quedó ahí: cuando se iba nos amenazó a viva voz, gritándonos ‘cuídense’”, declaró la afectada.

VIDEO con el testimonio completo

Atacante forma parte del comando de Cubillos Sigall

Para Marcela Cubillos Hevia, el ataque se deriva como respuesta a una “incitación al odio” de parte de su contendora Cubillos Sigall, candidata que se encuentra en medio de la polémica tras conocerse que recibió sueldos de $17 millones mensuales de parte de la Universidad San Sebastián.

Ello porque la derechista y ex covencional -y que en 2022 fue sancionada por “desinformar a la opinión pública” por parte del Comité de Ética de la Convención- inició una dura campaña que incluye camionetas con el rostro tachado de Marcela Cubillos Hevia.

A ello se suman declaraciones falsas sobre vínculos políticos inexistentes y acusaciones sin fundamentos sobre la carta independiente del pacto Izquierda Ecologista Popular.

“Voy este martes a la Fiscalía porque ya aguanté bastante con el odio de esta mujer. Aguanté bastante con las mentiras que dijo sobre mí. Aguanté bastante cómo ha atacado mi honra. Cuando incluye mi rostro tachado es odio. Una incitación al odio que, el día del ataque, se concretó. Porque si alguien de su comando ya me agredió delante de quinientas personas, imagínense qué me haría, si me hubiese encontrado sola”, agregó la denunciante.

En ese sentido, la víctima hizo un llamado abierto a acompañarla durante sus actividades en Las Condes, sobre todo ante el riesgo inminente de encontrarse de nuevo con Rodrigo Andrés González Figueroa.

“¿Quieren tener matones en la Municipalidad? ¿Qué va a pasar cuando me encuentre por ahí? Porque esto no va a terminar. La campaña todavía sigue. Yo tengo que seguir en la calle. Eso es lo que están buscando, que yo me amedrente. Pero no lo voy a hacer”, sentenció Marcela Cubillos Hevia.