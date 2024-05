Hasta el 31 de mayo hay plazo para renovar la TNE, un trámite que deben realizar todos los estudiantes para actualizar su pase escolar y seguir usando el transporte público con una tarifa rebajada. Pero, ¿qué pasa con la tarjeta Bip!? ¿También debe revalidarse?

¿Debo revalidar mi tarjeta Bip! en mayo?

No, solo los estudiantes deben revalidar su pase escolar todos los años. En cambio, los usuarios de la tarjeta Bip! pueden usarla de forma indefinida, desde que la compran y cargan por primera vez.

No obstante, es importante tener en cuenta que la tarjeta bip! se bloquea temporalmente si no la cargas o usas en un año. Para desbloquearla solo debes volver a cargarla, manteniendo el saldo que tenías en ella. Y si no la cargas o usas en dos años debes seguir el mismo procedimiento, pero pierdes el saldo

¿Cómo saber el saldo de mi tarjeta Bip!?

Puedes conocer el saldo de tu Bip! en el sitio web Bip! en Línea. Debes ingresar el número de la tarjetas y hacer la consulta.

¿Cómo cargar la tarjeta?

Además de la opción de cargarla en las estaciones de Metro, se puede cargar online en tarjetabip.cl

¿Cuánto se paga por el transporte público?

Metro

Punta: $830

Valle: $750

Bajo: $680

Bus Red + Metro

Punta: $830

Valle: $750

Bajo: $730

Tren Nos + Metro

Punta: $810

Valle: $730

Bajo: $670

Sábado, domingo y festivos: