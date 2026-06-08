El rosarino está en modo Uruguy, donde en la intimidad de su búnker dejó ver el cariño por la selección chilena. Video en la nota.

Marcelo Bielsa ya está en modo Mundial 2026, donde figura al mando de la selección de Uruguay. El Loco se encerró los días previos al viaje en su oficina, donde no entra ni la luz, aunque esta vez hizo una excepción.

El DT de los charrúas dejó ingresar al empresario, Javier Pereira Aycaguer, director de Wajery, con quien habló de infraestructura. Es ahí donde el rosarino mostró la intimidad de su búnker.

“Las cámaras no entran ‘ni por asomo’ a la oficina de Marcelo Bielsa en su escritorio en el Complejo Celeste; no lo permite, y mucho menos aún, a pocas horas del vuelo de la Selección Uruguaya a la Copa del Mundo”, dice el video, donde pese al celeste, hay dos guiños a la Roja.

El video de Bielsa con sus “regalos” de Chile

Marcelo Bielsa mostró su oficina donde trabaja 24/7 en el Mundial 2026 con Uruguay. Ahí dejó ver un banderín y una credencial de Chile, dejando en claro que no olvida a la Roja tras su exitoso paso con la Generación Dorada.

Marcelo Bielsa visitó nuestro país el año pasado, donde en la última fecha de las Eliminatorias igualó 0-0 al mando de Uruguay, en el Estadio Nacional. Ahí el rosarino dejó palabras para la Roja y el pueblo chileno.

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A corazón abierto, el ex DT de la Roja dijo que “uno dice que recibe más de lo que merece. Pareciera que es falsa modestia, pero creo que en mi paso por Chile recibí mucho, di todo lo que pude”.

Getty Images

“No conseguí cosas importantes, fueron posteriores, pero soy muy agradecido. En cualquier lugar del mundo que me cruzo con un chileno, me da alegría”, confesó hace algunos meses.

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