Asesinan a futbolista ecuatoriano que Quinteros citó a la Copa América de Chile en 2015

El fútbol ecuatoriano volvió a remecerse con una muerte y esta vez fue la de un seleccionado que Gustavo Quinteros citó para jugar la Copa América 2015 que organizó Chile. Se trata de un lateral derecho y extremo de 31 años que tuvo una carrera variopinta con pasos por México y Paraguay.

Jonathan González, quien alcanzó a disputar cuatro partidos en la selección de Ecuador. De hecho, jugaba en el 22 de julio, que milita en la Serie B del balompié en aquel país. Este sábado 20 de septiembre, Ecuavisa informó del asesinato del jugador.

Según varios reportes de prensa de aquel país, González fue atacado dentro de su casa a balazos mientras bebía cervezas junto a unos amigos. Murió dentro del inmueble, mientras que su amigo, Darío Batalla, alcanzó a ser trasladado a un hospital. Pero también falleció debido a la gravedad de las heridas.

Jonathan González, a la derecha, cuando jugaba por Delfín. Fue asesinado a tiros en Esmeraldas, Ecuador. (Dolores Ochoa – Pool/Getty Images).

Según algunos testigos, dos motocicletas llegaron al lugar donde ocurrieron los hechos. Y que, por cierto, se fueron del lugar apenas perpetraron los ataques. Speedy González recibió impactos en la cabeza, tórax, manos, cuello e hígado, por lo que falleció casi instantáneamente.

La muerte de Jonathan González por asesinato seguramente conmoverá a todo el fútbol ecuatoriano y también a Gustavo Quinteros, quien por estos días comienza su etapa al mando de Independiente de Avellaneda. Varios clubes se manifestaron para dar su pésame por esta terrible noticia.

Lo hizo Olimpia de Paraguay, donde González estuvo en 2017. También lo hizo Independiente del Valle, donde Speedy se formó como jugador profesional. Y Liga Deportiva Universitaria de Quito, otro de los clubes ecuatorianos que defendió en su trayectoria.

Tuvo pasos por el León de México y también por los Dorados de Sinaloa y los Leones Negros, cuadro donde militaba cuando Quinteros lo incluyó en la lista de jugadores para disputar la Copa América 2015, donde no sumó ningún minuto. Sí jugó cuatro partidos internacionales con La Tri, todos ellos amistosos. Dos con Sixto Vizuete y un par más con el ex DT de Colo Colo y la UC.

Una tristísima noticia que remece una vez más al fútbol ecuatoriano. Hace algún tiempo, sufrió la muerte de Marcos Olmedo en un accidente de tránsito. Y también otros asesinatos: dos jugadores de Exapromo Costa, Maicol Valencia y Leandro Yépez.