Jean Meneses es uno de los refuerzos esterales que logró tener Deportes Limache en este mercado de fichajes. El delantero vuelve a Chile tras una aventura de ocho años en el extranjero y luego de un último paso por Vasco da Gama en donde no jugó prácticamente nada.

A solo un día de debutar en el torneo local ante Colo Colo, el propio atacante se encargó de revelar los motivos para entender su poca participación en el equipo de Río de Janeiro.

De acuerdo a su versión, hubo un lío importante en torno los dineros en su fichaje e incluso fue amenazado por uno de los representantes encargados en la operación que lo sacó del Toluca para llegar a Brasil.

Jean Meneses revela amenazas y chantajes en Brasil

En charla con La Tercera el jugador de 32 años detalló que “cuando jugaba en Toluca tuve opciones de ir a otro club de México. Pero los directivos no querían que reforzara otro equipo del mismo país y mi salario era muy alto para una renovación”.

“Entonces, estaba la oferta de Vasco. Pero la única traba era que me tenía que llevar otra persona, que no era mi representante. Me pidieron que no se metiera en la negociación por el tema comisión y todo eso”, agregó.

En ese sentido Meneses aseguró que “a los dos meses de haber llegado a Río de Janeiro, me busca esta persona que me llevó y me dice: ‘oye, ¿sabes qué? ahora te toca pagar una comisión’. Yo le dije, ‘¿Comisión de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es?’”.

Jean Meneses debutó con un gol en Deportes Limache. | Foto: Photosport.

“Era bastante dinero. Y yo le pregunté, ‘¿Pero por qué? ¿En qué parte del contrato sale?’ Y me dice: ‘esa es mi forma de trabajar; hay personas que ayudaron para que esto se diera, tengo que responderles a ellos’. Y yo le dije, ‘nunca me lo dijiste’. Hablé con mi representante, viajó para Brasil para arreglar el tema”, añadió.

Para cerrar, el atacante recordó que “hablamos con mi representante y le dimos un porcentaje para que el tipo se quedara tranquilo y no molestara. Recibió el dinero y me amenazó: ‘te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible’. Yo le dije que hiciera lo que quisiera, que cuando llegara el tiempo hablaría”.

Los números de Meneses en Vasco de Gama

En los dos años en que estuvo en el Vasco da Gama el chileno apenas disputó 15 partidos, donde en 552 minutos no registro ni goles ni asistencias. Para entender lo marginado que estaba en el equipo, vale decir que en el Brasileirão 2025 solo jugó un minuto.