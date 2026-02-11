“Los citó temprano…”: Filtran el primer encontrón entre Francisco Meneghini y referentes de la U

Universidad de Chile da vuelta la página tras la derrota ante Huachipato. Ahora todas las fuerzas están puestas en el partido frente a Palestino para conseguir la primera victoria en la Liga de Primera.

Partido clave para Francisco Meneghini y que tendría como principales novedades el retorno de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Por lo que empieza a formar el equipo estelar que planificó Paqui.

Pero en medio de está preparación para el duelo en La Cisterna, se reveló que en la interna del CDA ya hubo un primer encontrón entre el cuerpo técnico y el plantel azul. Lo que contó Cristián Caamaño y que explicó que se dio tras el empate en el debut ante Audax Italiano.

“Pasó al día siguiente del partido con Audax. Fue una noche muy tensa, para jugadores y cuerpo técnico. Pero Paqui tenía previsto un partido amistoso contra el Sifup. Los jugadores pensaron que se iba a postergar. Pero los citó temprano a jugar”, detalló el “refuerzo” de Balong.

El primer problema de Paqui Meneghini en la U

El partido amistoso tras el duelo ante Audax generó cierto disgusto en la interna azul, especialmente porque ese sábado todo indicaba que tendrían libre. “Eso no cayó bien entre los más experimentados. Quizás lo mejor era darles descanso y enfriar la cabeza. Pero decidió mantener su planificación”, agregó Cristián Caamaño sobre el amistoso de la U al día siguiente de los incidentes en el Estadio Nacional.

“Lamentablemente el jugador te mira de reojo por ese tipo de decisiones. Al jugador hay que saber llevarlo cuando te presentas en un trabajo y los resultados no son todo lo bueno que necesita el club”, advirtió sobre el primer desencuentro entre el DT y los referentes del Romántico Viajero.

Meneghini buscará su primer triunfo en la U este viernes

Así las cosas el partido se realizó y terminó en empate 2-2 entre Universidad de Chile y el equipo del Sifup. Lo más rescatable de aquella jornada fue el doblete de Eduardo Vargas. Aunque el malestar se hizo evidente en el plantel de la U.

Por lo que ahora ante Palestino este viernes 13 de febrero buscará su primera victoria oficial del 2026. “Ya no hay excusas, para la cancha ni la temperatura”, sentenció el comunicador.