En las Eliminatorias a Corea/Japón 2002, al igual que en el último proceso clasificatorio, Chile fue último.

La Selección Chilena jugó su primer partido de la fecha FIFA de junio, ante Portugal, consiguiendo una derrota estrecha, por lo menos en el marcador. En la cancha, eso sí, la superioridad lusa y la falta de ideas del elenco de Nicolás Córdova fueron claras.

Puede parecer una frase cliché, pero nunca fue más cierto: Portugal monopolizó las acciones en el amistoso del sábado. El elenco chileno, mientras tanto, se mostró aguerrido, pero con poca conexión. El 2-1 no refleja esto. Pero, en realidad, el tanto de La Roja fue más bien un acierto total de Lucas Cepeda.

¿Hay que seguir alertándose con esta Selección Chilena? ¿Se puede cambiar algo? Lo cierto es que Nicolás Córdova sigue al mando de La Roja, sin definición, aún, de quién será el que tome el control definitivo de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030.

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Hacen una fea comparación con la Selección Chilena de las Eliminatorias 2002

Fue en Pauta de Juego que se pusieron a analizar detalladamente lo acontecido el fin de semana con la Selección Chilena. Allí, Coke Hevia lanzó fuertes críticas al proceso liderado por Nicolás Córdova.

“Esta es como la Selección Chilena del 2002, que quedó última y donde terminó jugando cualquiera. Quizás, ahora hay mejores jugadores, pero mientras sigas con un técnico que sabes que no va a estar, entonces no hay ninguna línea futbolística, nada”, empezó diciendo Coke Hevia.

La pelea fue de lo mejor que dejó el duelo ante Portugal | Photosport

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“Además, los jugadores son sumamente abúlicos. Se necesita un técnico con personalidad, cabrón, que sepa que va a liderar el camino al Mundial. Tiene que elegir jugadores favoritos, empoderarlos y dar con una fórmula. Si no, la verdad, seguimos sólo ganando nombres, como Faúndez”, agregó el periodista.

“Hay nombres que asoman, pero no te tiras una pared de memoria. Con eso sabrías que hay trabajo de la semana”, cerró el conductor de Pauta de Juego, Coke Hevia.

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En resumen…

La Selección Chilena perdió 2-1 ante Portugal en el amistoso de la fecha FIFA.

perdió 2-1 ante Portugal en el amistoso de la fecha FIFA. El mediocampista Lucas Cepeda anotó el único descuento para el elenco de Nicolás Córdova.

anotó el único descuento para el elenco de Nicolás Córdova. El periodista Coke Hevia criticó el nivel de Chile y lo comparó con el del 2002.