La Selección Chilena disputará su último amistoso en la previa del Mundial 2026 enfrentando a República Democrática del Congo. El equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó el pasado viernes ante Portugal y buscará un mejor rendimiento frente a otra selección clasificada a la cita planetaria.
Los africanos llegan tras empatar sin goles con Dinamarca y utilizarán este encuentro como una de sus últimas pruebas antes de la Copa del Mundo. En Norteamérica compartirán el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.
Chile no pudo con la Selección de Portugal en el amistoso previo al Mundial – Photosport
¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. RD Congo?
La Selección Chilena se enfrenta a RD Congo el próximo martes 9 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile, en el EStade de la Source, Orleans, Francia
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
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Nómina de Chile vs. RD Congo
En resumen…
- El partido Chile vs. RD Congo se jugará el próximo martes 9 de junio.
- El amistoso se disputará en el Estade de la Source de Orleans, Francia.
- La transmisión en directo estará a cargo de las señales de CHV y ESPN.