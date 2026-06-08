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Selección Chilena

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite EN VIVO Chile vs. RD Congo en el amistoso FIFA antes del Mundial

La Roja enfrentará al conjunto africano en un amisitoso previo a la Copa del Mundo.

Por Franccesca Arnechino

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Chile tendrá el segundo amistoso con una selección clasificada al Mudial 2026.
© PhotosportChile tendrá el segundo amistoso con una selección clasificada al Mudial 2026.

La Selección Chilena disputará su último amistoso en la previa del Mundial 2026 enfrentando a República Democrática del Congo. El equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó el pasado viernes ante Portugal y buscará un mejor rendimiento frente a otra selección clasificada a la cita planetaria.

Los africanos llegan tras empatar sin goles con Dinamarca y utilizarán este encuentro como una de sus últimas pruebas antes de la Copa del Mundo. En Norteamérica compartirán el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. RD Congo?

La Selección Chilena se enfrenta a RD Congo el próximo martes 9 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile, en el EStade de la Source, Orleans, Francia

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
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Nómina de Chile vs. RD Congo

En resumen…

  • El partido Chile vs. RD Congo se jugará el próximo martes 9 de junio.
  • El amistoso se disputará en el Estade de la Source de Orleans, Francia.
  • La transmisión en directo estará a cargo de las señales de CHV y ESPN.
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