Pronósticos Huachipato vs Palestino: la racha goleadora que desafía el historial entre Acereros y Árabes

Huachipato y Palestino jugarán por la cuarta fecha de la Liga de Primera, en un partido importante para ambos. Los Acereros suman dos triunfos consecutivos en el torneo y tendrán la localía a su favor para mantenerse en los primeros lugares, aunque también estarán pendientes de lo que ocurra a mitad de semana, cuando reciban a Carabobo FC en el duelo de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores, tras caer 1-0 en Venezuela.

El panorama para los Árabes es poco alentador hasta el momento: registran dos empates como locales, ante Ñublense y Universidad de Chile, además de una derrota como visitantes frente a Coquimbo Unido. El punto positivo es que acumulan seis enfrentamientos sin perder ante Huachipato, con tres triunfos y tres empates; aunque no ganan en Talcahuano desde el 2019.

En la antesala de este compromiso, con equipos que empataron tres veces consecutivas por 2-2, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar en el campeonato chileno.

Pronósticos para apostar en Huachipato vs Palestino

Doble oportunidad: Huachipato o Empate + Total de goles de Huachipato: Más de 0.5 1.95 Ambos equipos anotarán: Si 1.90 Total de goles de Palestino en la primera mitad: Menos de 0.5 1.72

La localía pesa en la previa de Acereros vs Árabes

Huachipato tiene buenos números en casa: acumula siete partidos sin perder en esa condición. En seis de esos siete encuentros anotó al menos un gol.

Palestino registra solo dos triunfos en sus últimas 11 presentaciones como visitante. En ocho de los nueve partidos que empató o perdió, recibió goles. Además, suma seis visitas consecutivas sin ganarle a Huachipato, y en todas ellas encajó al menos un tanto.

Doble oportunidad: Huachipato o Empate + Total de goles de Huachipato: Más de 0.5 – 1.95 en bet365

Un choque que rara vez deja a alguien en cero

En cuatro de las últimas seis localías de los Acereros, ambos equipos marcaron. En cinco de las últimas seis salidas de los Árabes, también hubo goles de ambos lados.

Además, cinco de los últimos seis enfrentamientos entre Huachipato y Palestino terminaron con anotaciones de los dos equipos. A su vez, en los cinco duelos más recientes con Huachipato como local, tanto los negriazules como los tricolores marcaron al menos un gol.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365

Lejos de casa, el gol llega tarde para Palestino

Uno de los problemas de Palestino cuando juega como visitante es su falta de efectividad antes del descanso: en siete de sus últimos nueve partidos fuera de casa no logró marcar en el primer tiempo.

Total de goles de Palestino en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.72 en bet365

