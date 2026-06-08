El cuerpo médico de La Roja dio a conocer que el delantero de Católica presenta "un cuadro respiratorio alto" que impide su presencia en los entrenamientos.

La Selección Chilena juega este martes su último partido amistoso de la gira por Europa, enfrentándose a otro rival mundialista como la República Democrática del Congo. Encuentro para el cual lamenta una baja de último momento.

A través de sus canales oficiales, la escuadra nacional informa que el delantero Clemente Montes “se encuentra en evolución de un cuadro respiratorio alto que ha impedido su normal participación en los entrenamientos”.

“Para el adecuado cuidado de su salud el jugador no estará disponible para el partido frente a la República Democrática del Congo, el día martes 9 de junio”, finalizó Chile su comunicado por la ausencia del futbolista de Universidad Católica.

Imagen: ANFP

Las ausencias en Chile para el amistoso con Congo

Montes se suma a las ausencias que tiene La Roja por lesiones, como son las de Ben Brereton y Marcelino Núñez, quienes no forman parte de esta convocatoria, además del defensor Matías Pérez, que esgrimió razones personales y su lugar lo tomó Ignacio Saavedra.

Precisamente el ex cruzado llegó a la concentración de Chile en Europa y se le descartó por “un desgarro de isquiotibiales“. A él también se sumó el lateral Francisco Salinas, por un esguince en su “tobillo derecho por traumatismo directo”.

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Si a todos los anteriores le sumamos la baja del central Iván Román por su expulsión ante Portugal, el técnico Nicolás Córdova cuenta con 23 futbolistas disponibles para disputar este último amistoso hasta la próxima fecha FIFA en septiembre.

ver también ANFP confirma que la Roja cerrará la Fecha FIFA enfrentando a RD Congo en Francia

¿Cuándo se juega el amistoso?

El encuentro entre las selecciones de Chile y Congo se disputará este martes 9 de junio desde las 12:00 del mediodía (de nuestro país), en el Stade de la Source, en la ciudad francesa de Orleans, y será a puertas cerradas.

En síntesis

Chile juega ante RD Congo este martes y sufrió la baja de última hora de Clemente Montes.

El delantero tiene un cuadro respiratorio y se suma a las ausencias de Brereton, Núñez, Pérez, Salinas, Saavedra y Román.

El técnico Nicolás Córdova contará con solo 23 futbolistas para el amistoso en Francia.

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