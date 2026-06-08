Ya eliminado de la Copa de la Liga, el Romántico Viajero pone el foco en el torneo, donde además de la última fecha tiene un partido pendiente. Eso sí, no la tiene fácil.

La U de Chile le dijo adiós a la Copa de la Liga luego de empatar 2 a 2 contra Audax Italiano. El Romántico Viajero sumó su segundo fracaso de la temporada y ahora pone la mira en lo que le queda por delante: alcanzar a Colo Colo.

Pese a que no lo ha pasado bien, el elenco dirigido por Fernando Gago todavía tiene chances de dar un golpe importante en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. El torneo cierra el semestre este fin de semana, pero el Bulla tiene un partido pendiente que podría permitirle incluso terminar como escolta de su archirrival.

Eso sí, para que esto ocurra el Romántico Viajero no sólo debe ganar los dos partidos que tiene por delante. Además, necesitan que quienes hoy están respirándole en la nuca al Cacique dejen puntos en el camino.

La U aspira al remontazo: la calculadora para terminar la primera rueda como escolta de Colo Colo

La U puede cerrar el semestre con una luz de esperanza para pelear el título del torneo con Colo Colo. El Bulla aspira a un remontazo en la segunda parte del año y vivirá una semana clave para poder acercarse a ese objetivo.

La U puede cerrar la primera rueda como escolta de Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Foto: Photosport.

Este fin de semana se juega la última fecha de la primera rueda del campeonato, con el elenco estudiantil hoy en el noveno lugar con 20 puntos. Unión La Calera, que viene de eliminarnos en la Copa de la Liga, es el rival de turno este domingo 15 de junio desde las 15:00 horas y ante el que necesitan sumar de a tres como sea.

Publicidad

Publicidad

Un triunfo le permitiría a la U llegar a las 23 unidades y con el resto de sus rivales ya listos con sus desafíos de este semestre. Es ahí donde su partido pendiente frente a O’Higgins toma vital importancia, ya que puede acercarlo al liderato que hoy está en manos de Colo Colo con 33.

El Bulla se pondrá al día con los Celestes el próximo jueves 18 de junio desde las 20:00 horas. Si es que logran conseguir las dos victorias al hilo, alcanzarían los 26 puntos y así transformarse en escolta del Cacique en la cima de la tabla de posiciones.

ver también Correa y Gago tiemblan: árbitros analizan denuncia tras críticas de Colo Colo y la U

La U depende de sí misma para poder dar este golpe, pero depende de un detalle para saber si quedaría cerca de Colo Colo solo o con alguien más. Hoy Universidad Católica y Coquimbo Unido son los que siguen al Eterno Campeón con 23 puntos y la fecha del fin de semana aún por disputar. Lo que pase con los Cruzados ante Universidad de Concepción y los Piratas ante O’Higgins definirá el escenario para los azules.

Publicidad

Publicidad

El escenario no es fácil ya que, además de las dudas en el juego, el equipo de Fernando Gago tiene un hospital. Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Matías Zaldivia y Octavio Rivero son parte de los jugadores que han perdido hasta ahora.

Encuesta¿Podrá la U terminar la primera rueda como escolta de Colo Colo? ¿Podrá la U terminar la primera rueda como escolta de Colo Colo? Ya votaron 0 personas

La U da vuelta la página de la Copa de la Liga y se enfoca en la Liga de Primera, donde puede terminar mucho mejor de como está hoy. El Romántico Viajero quiere un remontazo y aspira a cerrar el semestre lo mejor posible.

Publicidad

Publicidad

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también ¡Sufre la U! Charles Aránguiz queda descartado para lo que resta del primer semestre

En resumen, la U y Colo Colo

La calculadora y el vital fixture azul: Tras su reciente eliminación copera, el foco absoluto de Universidad de Chile es remontar en la Liga de Primera y acercarse al líder, Colo Colo . Para saltar de sus actuales 20 puntos a 26 unidades, el equipo de Fernando Gago está obligado a ganar los dos partidos que le restan en el semestre: la última fecha frente a Unión La Calera (domingo 15) y su vital duelo pendiente contra O’Higgins (jueves 18).

Tras su reciente eliminación copera, el foco absoluto de es remontar en la y acercarse al líder, . Para saltar de sus actuales 20 puntos a 26 unidades, el equipo de está obligado a ganar los dos partidos que le restan en el semestre: la última fecha frente a (domingo 15) y su vital duelo pendiente contra (jueves 18). Dependencia de la UC y Coquimbo Unido: Ganar los seis puntos en disputa es solo la mitad de la tarea para terminar como único escolta del “Cacique”. El “Romántico Viajero” necesita imperiosamente que sus rivales directos en la tabla, Universidad Católica y Coquimbo Unido (ambos con 23 puntos hoy), tropiecen y dejen unidades en el camino durante esta fecha de cierre de la primera rueda.

Ganar los seis puntos en disputa es solo la mitad de la tarea para terminar como único escolta del “Cacique”. El “Romántico Viajero” necesita imperiosamente que sus rivales directos en la tabla, y (ambos con 23 puntos hoy), tropiecen y dejen unidades en el camino durante esta fecha de cierre de la primera rueda. El obstáculo del “hospital” azul: La gran traba para lograr este anhelado remate de semestre es la severa crisis de lesiones que atraviesa el plantel. El “Bulla” deberá buscar estas dos victorias lidiando con numerosas y sensibles bajas, lamentando las ausencias confirmadas de referentes como Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Matías Zaldivia y Octavio Rivero.

Publicidad