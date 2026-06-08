Este defensor de 22 años, quien estuvo durante seis temporadas en el Cacique, tuvo un gran motivo de celebración junto a su equipo en el balompié llanero. ¡Hubo gol de un ex Deportes Iquique en la final!

En febrero de este año, este zaguero venezolano que llegó a ser capitán en el equipo de proyección de Colo Colo anunció su traspaso al Carabobo de su país. Y los primeros meses que vivió en el balompié llanero terminaron con un trofeo en el palmarés.

Aunque fue poca la participación que contabilizó José Durán, de todas maneras el exdefensor de los albos festejó la consagración en el Torneo Apertura: el equipo adiestrado por Daniel Farías se impuso por 2-1 en la final, que además fue el derbi carabobeño.

El cuadro monarca venció por 2-1 a la Academia Puerto Cabello con goles de Eric Ramírez y de Loureins Martinez. Para el elenco derrotado descontó Edwuin Pernía, quien en el fútbol chileno jugó en Deportes Iquique y Deportes Santa Cruz.

José Durán en acción por el equipo proyección de Colo Colo, donde fue capitán. (Instagram).

Durán estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó. Eso sí, saboreó la victoria en el segundo campeonato corto consecutivo que conquista el Carabobo en el fútbol llanero. Con este nuevo logro, se anotaron nuevamente en la Copa Libertadores. En la edición 2026 del torneo, el cuadro valenciano eliminó a Huachipato con mucha polémica.

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José Durán, el ex Colo Colo que celebra el título de Carabobo en Venezuela

Para José Durán fue un semestre de aprendizaje que se selló con un título en el Carabobo de Venezuela, donde llegó por la filosofía del departamento de scouting, que “busca talento criollo con rodaje en el extranjero que sea acorde a la filosofía de juego de la institución”, según aseguró el club cuando presentó al defensor.

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En aquel momento, Durán le sacó brillo a su experiencia en Pedrero. “En Chile jugué con Colo Colo. Estuve seis años allí y fui capitán de la reserva. Me formaron como jugador y forjaron mi mentalidad. Es una institución que tiene una Libertadores, donde todos los días se lucha para ganar partidos y ser campeón”, dijo.

Por cierto, la agencia de representación Ikons Agency le dedicó un post para felicitarlo. “Estamos muy felices por la obtención de tu primer título como jugador profesional tras ganar el torneo corto con Carabobo. A seguir paso a paso y disfrutando el camino”, posteó en su Instagram la empresa propiedad de Edgar Merino.

Eso sí, Durán sólo jugó tres partidos en el Carabobo, donde sumó 88 minutos en este período de readaptación. Aunque todavía tiene tiempo de mostrar su valía en el monarca venezolano, pues firmó un contrato ahí hasta diciembre de 2028, según apunta Transfermarkt.

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