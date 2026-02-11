Ya no queda nada para que los hinchas de Colo Colo tengan su esperada Noche Alba. Este miércoles 11 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental se llevará a cabo la fiesta del Cacique en una versión solidaria y para la que esperan el estreno de su nueva camiseta.

Si bien ya desde el amistoso con Peñarol que vienen utilizando la titular, los hinchas han estado atentos al debut de la indumentaria de visitante. Los elogios en redes sociales a la polera negra del Eterno Campeón para el 2026 se han hecho notar y esta noche finalmente se podrá ver en la cancha.

Y es que a pesar de ser los locales, en la antesala del encuentro se reveló que el Cacique no vestirá su clásico blanco. Esto tiene a los fanáticos más que atentos con lo que será la presentación en sociedad de su aplaudida nueva armadura.

Colo Colo estrena su aplaudida nueva camiseta

Colo Colo cuenta las horas para saltar a la cancha a disputar la Noche Alba Solidaria 2026. El Cacique pondrá a prueba a algunas figuras que no han sumado muchos minutos en lo que va de temporada, pero no será lo único.

Colo Colo estrenará su camiseta de visitante en la Noche Alba, con un lema dedicado a las víctimas de los incendios en el sur. Foto: Colo Colo.

Este miércoles el Eterno Campeón también presentará su camiseta de visitante, la que ha sacado aplausos incluso sin haber debutado. Hace algunas semanas el club reveló la polera, la que luce un negro clásico con auspicios rojos y detalles tanto en su cuello como en sus mangas.

Así lo revelaron en Los Tenores de Radio ADN durante este miércoles. Ahí anunciando que Unión Española, el rival del elenco masculino, será quien vista de blanco en la cancha del Estadio Monumental.

La decisión ha causado sorpresa, pero tiene a muchos fanáticos entusiasmados con ver por fin una camiseta que ha sumado elogios. Eso sí, con un detalle que se vio en conferencia de prensa días atrás: tiene la frase “¡Fuerza Bio-Bío!“.

Quedará esperar para ver si es que esta decisión correrá también con los planteles femeninos que también verán acción en la jornada. Las Albas animarán dos encuentros ante influencers y Palestino en un día donde esperan darle una mano a los afectados por los incendios en el sur.

Colo Colo está a nada de celebrar la Noche Alba en el Estadio Monumental con sus hinchas y una nueva camiseta. El Cacique sigue trabajando para encontrar su mejor forma y así dejar atrás las dudas que h dejado en las últimas actuaciones.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo jugará en la Noche Alba y luego pondrá la mira en lo que será la tercera fecha de la Liga de Primera. Este domingo 15 de febrero a partir de las 20:30 horas el Cacique recibe a Unión La Calera en el Estadio Monumental.