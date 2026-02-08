Gabriel Castellón fue de lo poco destacado que ofreció la U de Chile en la derrota ante Huachipato, que se sobrepuso al afortunado gol de Eduardo Vargas y venció por 2-1 a los azules en la 2° fecha de la Liga de Primera 2026. El meta tuvo algunas tapadas importantes.

Como por ejemplo, el penal de Lionel Altamirano que pudo ser el 2-1. Aunque también recibió algunas críticas por su ubicación ante el golazo de Maximiliano Gutiérrez que decretó el 1-1 transitorio. Luego del encuentro, el portero titular del Bulla reconoció su bronca.

“Tengo mucha rabia. Creo que marcamos el gol que necesitábamos, pero cometimos errores y eso llevó a Huachipato a crecer y que nos fuera haciendo daño”, manifestó el Flaco Castellón en un diálogo con TNT Sports. Sabe que el Bulla estuvo muy por debajo de sus posibilidades en el estadio CAP.

Gabriel Castellón le tapó un penal a Lionel Altamirano. (Eduardo Fortes/Photosport)

De todas formas, el portero añadió que “hay que tratar de analizar esto, ver qué podemos mejorar. Tenemos que empezar a ganar. Estamos tratando de buscar la idea y la identidad de juego que nos caracteriza: tener buena salida, llegar con harto poder ofensivo”.

Una búsqueda que evidentemente no ha tenido éxito bajo la tutela de Francisco Meneghini, el sucesor de Gustavo Álvarez en la banca de los laicos. “Estamos buscándolo. Nos ha costado, los rivales ponen una dificultad también”, expuso el meta surgido en las inferiores de Santiago Wanderers, quien llegó al CDA precisamente desde el Huachi.

Publicidad

Publicidad

Francisco Meneghini suma 1 punto con la U de Chile al cabo de dos fechas. (Eduardo Fortes/Photosport).

ver también ¡Volvió y marcó! Eduardo Vargas vuelve a anotar por la Universidad de Chile tras más de cinco mil días

Castellón fija un desafío para U de Chile tras permitir la remontada de Huachipato

El portero Gabriel Castellón evitó un gol de Ezequiel Cañete a favor de Huachipato y también salvó a la U de Chile cuando Israel Poblete le cometió un foul dentro del área a Maxi Gutiérrez. A pesar de que su actuación personal fue positiva, en lo grupal el balance no fue así.

Y el golero de 32 años lo dejó de manifiesto en esa charla con el periodista Marcelo Díaz. “No podemos perder más puntos, necesitamos empezar a ganar y encontrar el funcionamiento del equipo. Eso nos llevará a sumar de a tres”, sentenció Castellón.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Castellón tuvo una buena actuación en Talcahuano. (Marco Vazquez/Photosport).

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Paqui Meneghini debe afinar detalles para visitar a Palestino el 13 de febrero por la 3° fecha de la Liga de Primera 2026. Aquel duelo se jugará en el estadio Municipal de La Cisterna a contar de las 20:30 horas.

ver también Formación de U de Chile vs. Huachipato: Meneghini mueve la pizarra en “modo Álvarez”

Revisa el compacto del triunfo de Huachipato ante la U

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile ha perdido cinco puntos al cabo de dos fechas en la Liga de Primera 2026.