No ha sido un comienzo tan imponente de los equipos llamados “grandes” en la Liga de Primera 2026. Sin embargo, empiezan a levantar vuelo. En este caso, parece ser el inicio del despegue de la Universidad de Chile.

Es que en el CAP de Talcahuano, y sin público en la galería, Universidad de Chile se puso en ventaja ante Huachipato tempranamente y podría sumar su primer triunfo en el torneo. Eso sí, aún es muy pronto para ratificarlo.

Lo que llama la atención es que Universidad de Chile jugaba sin sus dos delanteros estrella. Ni Juan Martín Lucero, sancionado por la tarjeta roja recibida en el primer encuentro, ni Octavio Rivero, con problemas físicos. El protagonista fue uno que es amado por la hinchada.

Retorno en grande de Eduardo Vargas

Pasaron exactamente 5.155 días de la última vez que Eduardo Vargas había vestido la camiseta de la Universidad de Chile. Ante Huachipato, Turboman volvía a defender al equipo con el que alcanzó la gloria en la Sudamericana 2011.

El delantero de la Universidad de Chile empujó un balón y lo mandó al fondo de las redes, apenas comenzado el partido (12′). Tal como en sus mejores tiempos, Edú se transformó en el goleador que necesitaba el elenco dirigido por Francisco Meneghini.

Además, Eduardo Vargas marca el primer tanto de la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2026. Anteriormente, Javier Altamirano hizo lo mismo en 2025, Cristian Palacios en 2024 y Federico Mateos en 2023.

