Alejandro Tabilo llega al Chile Open como top 50 y en nueva alianza con su marca de ropa

Alejandro Tabilo demostró un resultado en el ATP 500 de Río de Janeiro que confirma su buena racha, que espera demostrar como top 50 en el Chile Open.

Así también capitaliza sus buenos momentos junto a Ellesse, la marca italiana de ropa que lo invitó a desarrollar nuevas colaboraciones que se lanzarán en su llegada a Chile.

Desde enero, en paralelo a su crecimiento deportivo, Tabilo inició una nueva etapa junto a Ellesse, alianza que tendrá especial visibilidad en el Chile Open.

La marca acompaña al número uno chileno con logo propio, indumentaria diseñada para alto rendimiento, una colección inspirada en diseños clásicos incorporando tecnología en su tejidos técnicos, ligereza y máxima movilidad en competencia.

Tabilo jugará el Chile Open

Tabilo evoluciona junto a su nueva marca

Más allá del aspecto estético, la colaboración se inserta en una etapa de consolidación profesional para Tabilo, proyectando una imagen coherente con su presente competitivo: intensidad, consistencia y evolución.

Alejandro Tabilo luce nueva marca de ropa

En Santiago, el desafío será competitivo, pero también emocional: confirmar ante su público que el ascenso no es casualidad, sino parte de un proceso que combina trabajo, identidad y ambición internacional.

Para ver la nueva colección que luce Tabilo, ingresa a la página oficial de Ellese.cl o en las redes sociales, donde Jano se luce como modelo.

