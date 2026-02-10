¡Llegó el día! Este martes debutan los chilenos en el Argentina Open y el primero en saltar a la cancha será el chillanejo Tomás Barrios (114°), quien enfrenta en su estreno al brasileño Thiago Seyboth Wild (197°) por la ronda de 32 del certamen bonaerense.

En un principio, Barrios debía medirse ante Cristian Garín en la primera ronda del torneo, sin embargo, ‘Gago’ se bajó y permitió el ingreso de Seyboth Wild como Lucky Loser. El brasileño había sido parte de la qualy del torneo, donde derrotó en la primera fase al argentino Andrea Collarini en tres sets. No obstante, en la segunda ronda clasificatoria cayó frente al italiano Andrea Pellegrino por 7-6 y 6-4.

ver también Tras Copa Davis: el ascenso en el ranking que vivieron Cristian Garin y Alejandro Tabilo

Barrios, en tanto, viene de integrar el equipo chileno que derrotó a Serbia por 4-0 en Copa Davis, donde fue clave al ganar el primer punto de la serie y el dobles junto a Nicolás Jarry. Todos los detalles de este encuentro, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Tomás Barrios vs. Thiago Seyboth Wild?

El enfrentamiento entre Tomás Barrios y Thiago Seyboth Wild se juega este martes 10 de febrero a partir de las 13:00 horas de Chile en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

¿Dónde ver por TV o STREAMING a Tomás Barrios por el Argentina Open?

Para mala suerte de los fanáticos chilenos, el Argentino Open no contará con transmisión televisiva en esta oportunidad y el debut de Tomás Barrios solamente se podrá ver EN VIVO y de forma ONLINE a través de la plataforma de streaming, DISNEY+ , exclusivo para suscriptores del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Publicidad

Publicidad

En caso de ganar Barrios tiene rival:

El vencedor del duelo entre Tomás Barrios y Thiago Seyboth Wild enfrentará en la ronda de 16 al italiano Luciano Darderi (22°), segundo sembrado del certamen, quien debutará en esta edición tras quedar libre en la primera ronda.