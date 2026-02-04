Sabido es que Alexis Sánchez se enroló al Sevilla por un salario que no refleja su calidad ni su trayectoria, pues percibe menos dinero que el que podría haber cobrado en otro lugar, según reconoció hace unas semanas el goleador histórico de la selección chilena.

En ese contexto, en el cuadro andaluz están conscientes de las varias lesiones que afectaron al plantel dirigido por Matías Almeyda. Incluida alguna marginación de Sánchez por problemas musculares. También debieron afrontar la baja del nigeriano Akor Adams durante la Copa Africana de Naciones.

Por eso mismo, activaron la opción de Neal Maupay, centrodelantero francoargentino que se integró a préstamo desde el Olympique de Marsella. También jugó en la Premier League: Everton, Brentford y el Brighton & Hove Albion fueron los equipos que defendió en la élite de Inglaterra.

Neal Maupay en acción con el Everton en una pretemporada. (Charlotte Tattersall/Getty Images).

En la presentación oficial de Maupay, el director deportivo sevillista recibió una consulta sobre si piensan fichar otro defensor. “Nunca nos planteamos fichar un central. Era fundamental tener más pólvora arriba”, destapó Antonio Cordón para graficar la urgencia institucional en la ventana de traspasos.

“Queríamos que el entrenador tuviese más posibilidades. Era la posición que queríamos cubrir sí o sí. Con nuestra prioriodad acá, nos hemos gastado todo. No tenemos absolutamente más dinero para inscribir a alguien a pesar de la ficha libre”, manifestó Cordón sobre el ariete que se estrenó con un gol en la paliza sufrida ante el Mallorca.

Una declaración preocupante que intentó atenuar luego con más contexto. “Me encantaría tener un montón de dinero y fichar un montón de jugadores. Pero la realidad es que, como a otros directores deportivos y clubes, todos desean tener más posibilidades económicas”, dijo Antonio Cordón.

Alexis Sánchez recibe a Maupay y el Sevilla se queda sin dinero

Alexis Sánchez está contento de tener otro compañero en ofensiva para el Sevilla, que cedió a Alfon González al Villlarreal y amarró a Neal Maupay, aunque eso derivó en dejar sin dinero las arcas del club. Al menos para el aspecto de incorporaciones.

“En el Sevilla no tenemos ningún límite para traer a alguien. No me meto en los bolsillo de los demás, bastante tengo con el mío”, enfatizó Cordón, quien tiene confianza plena en Almeyda para remontar la situación sevillista, que está peligrosamente cerca de la zona de descenso.

Antonio Cordón junto a Neal Maupay. (Foto: Sevilla CF).

Las lesiones en la zaga, sobre todo las del francés Tanguy Nianzou, inquietan mucho a los hinchas. Pero el club tuvo que decidir por cuestiones económicas. “No hemos planteado la situación de un defensa, queríamos un delantero. Estábamos centrados en eso”, sentenció Antonio Cordón, quien felicitó a los jugadores que redujeron su salario.

Como el belga Adnan Januzaj, por ejemplo. Pero Nianzou no aceptó reducir sus emolumentos. “Cada uno con su economía tiene que hacer lo que crea conveniente. No podemos obligar a nadie a hacer un gesto de este tipo. Todos entienden lo que deben hacer, los contratos son para cumplirlos. Nadie pone una pistola en el pecho y hay que ser consecuentes con eso“, lanzó.

Tanguy Nianzou llegó al Sevilla desde el Bayern Múnich de Alemania. (Alex Caparros/Getty Images).

“Es una pena el tema de sus lesiones. Estaba entrenando con el grupo, esperamos que esta vez sea la definitiva. En verano dije que esperaba dos jugadores rendir diferente: Adams y Nianzou. Una lástima que él se ha lesionado varias veces, pero nadie duda de sus condiciones. Nadie en Europa. Su calidad está ahí”, zanjó Cordón.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Sevilla marcha en una inquietante 15° posición con 24 puntos obtenidos al cabo de 22 fechas. Quedan 16 juegos para terminar el certamen.

