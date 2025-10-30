Es tendencia:
Campeonato Nacional 2025

¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 26 de la Liga de Primera 2025

Este viernes comienza la Fecha 26 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Liga de Primera 2025.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLiga de Primera 2025.

Sigue rodando el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 26 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 26 del Torneo Nacional es Mega y este viernes 31 de octubre, transmitirá el duelo entre Audax Italiano vs. Cobresal, a partir de las 15:00 horas.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 31 DE OCTUBRE

  • Audax Italiano vs. Cobresal – 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.
  • Deportes Iquique vs. Deportes La Serena – 17:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium, HBO MAX.

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

  • Ñublense vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – TNT Sports Premium, HBO MAX.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

  • Huachipato vs. Universidad de Chile – 12:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Universidad Católica vs. O’Higgins – 17:30 horas, en el Estadio Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Coquimbo Unido vs. Unión La Calera – 18:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Everton vs. Unión Española – 20:30 horas, en el Estadio Sausalito – TNT Sports Premium y HBO MAX.
LUNES 3 DE NOVIEMBRE

  • Palestino vs. Deportes Limache – 19:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

