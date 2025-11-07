Coquimbo Unido logró la hazaña y conquistó el primer título nacional en su historia, sellando una gran campaña que les dio el triunfo fechas antes de que termine la Liga de Primera. Por otra parte, los grandes del fútbol chileno, Universidad de Chile y Colo Colo, luchan por lograr la clasificación a alguna competencia internacional.

En ese contexto, un exjugador de los azules, Mariano Puyol, en conversación con El Deportivo, se refirió al gran triunfo pirata y el presente del fútbol nacional.

“Coquimbo Unido es un justo campeón fue un equipo que encontró la madurez necesaria para sacar adelante sus partidos. Muchas veces se fueron en ventaja y supieron mantener el resultado”.

“No es menos cierto, aunque tampoco resta mérito, que el título de los portuarios arriba en una irregular temporada para los tres clubes chilenos de mayor convocatoria”, puntualizó.

El presente de la U de Chile

En la misma línea, habló sobre el presente de los azules, que tras una dura eliminación de Copa Sudamericana contra Lanús, actualmente marchan el cuarto lugar de la tabla de posiciones, a tan solo 3 puntos de Universidad Católica, segundo lugar de la tabla, que da la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores.

“El título de los nortinos tampoco pasa porque a los equipos llamados grandes les vaya bien o mal. Todos estaban esperando que Coquimbo se cayera en algún momento, pero eso no pasó”.

“La gracia de Coquimbo Unido estuvo también en eso, aprovechar la baja de rendimiento de los grandes: la U, Colo Colo y Universidad Católica; para mantener un fútbol que los mantuviera siempre arriba en la tabla de posiciones. Finalmente, lo lograron y consiguieron el primer título de su historia”, explicó.