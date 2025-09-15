Eduardo Vargas fue una de las figuras el pasado fin de semana en uno de los clásicos que se jugaron por la Liga de Primera. Audax Italiano venció por 4-3 en Santa Laura a Unión Española.

Un resultado que no solo complica a los de Miguel Ramírez en el fondo de la tabla, también vino acompañado de una serie de incidentes en el recinto que, incluso, complicaron la realización de la Supercopa.

Pero este lunes sale a la luz un insólito hecho que no salió en televisión, y que provocó que Turboman no fuera entrevistado por TNT Sports, al ser electo como el mejor de la cancha.

La insólita agresión a Eduardo Vargas que no salió en TV

Como mencionamos, Eduardo Vargas fue elegido por la transmisión de Unión Española 3-4 Audax Italiano como la figura, por lo que debía pasar por el micrófono de TNT Sports. Pero no ocurrió.

¿Qué pasó? Víctor Cruces, conductor de ADN Deportes, contó este lunes con lujos y detalles la razón por la que Turboman no pudo ser entrevistado por Felipe Puccio: Recibió una insólita agresión.

El Tigre contó en la 91.7 que Eduardo Vargas fue agredido con un sándwich de mechada, el que fue lanzado por un adulto desde la tribuna del estadio Santa Laura. Esto provocó que se suspendiera dicha entrevista y el jugador retirado anticipadamente por prensa de Audax Italiano.

Luego, el periodista de la emisora detalló que el sujeto en cuestión fue encarado por otros hinchas presentes, quienes reprobaron la acción hacia el jugador audino, principalmente por la presencia de niños en el lugar.

“‘A mí me da lo mismo, hago lo que quiero’, dijo el tipo. Nadie de la seguridad de Unión vino a llevarse al tipo que cometió esa ordinariez”, cerró Víctor Cruces sobre lo que señaló el agresor.

