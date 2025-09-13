La larga teleserie en torno a la Supercopa 2025 está por llegar a su final. El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura tiene luz verde para que se desarrolle este domingo 14 de septiembre, aunque no sin dejar polémica por el camino.

Esto lo decimos porque la Municipalidad de Independencia dejó claro en todos los tonos su negativa de querer recibir el partido. Agustín Iglesias, edil de la comuna, dio varias declaraciones rechazando el partido e incluso mandó a detener algunas obras que se están realizando en el Santa Laura.

Lo peor es que a horas de que albos y azules se vean las caras el recinto fue protagonista de algunos serios incidentes tras el partido en que Unión Española perdió por 4-3 ante Audax Italiano por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Incidentes en el Santa Laura a horas de la Supercopa 2025

Al finalizar el encuentro un grupo de hinchas de Unión Española lanzaron objetos contundentes a los aficionados de Audax Italiano ubicados en la galería norte del estadio. Esta actitud obligó que los itálicos se retiraran raudamente del recinto de Plaza Chacabuco tras la instrucción dada por los altoparlantes.

Estos hechos se producen apenas un día antes de que albos y azules se vean las caras en un partido donde, por decisión de la ANFP, solo podrán entrar hinchas mayores de 55 años. ¿Se podrán evitar los incidentes con eso?

¿Cuándo se jugará la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

