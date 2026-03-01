Colo Colo y Universidad de Chile saldrán desde las 18:00 horas a dar vida a la edición 199 del Superclásico. Albos y azules se verán las caras en el Estadio Monumental, en un duelo de realidades deportivas muy distintas.

Esto lo decimos porque mientras el Cacique llega con tres victorias al hilo y en la parte alta de la tabla, la U es uno de los colistas con apenas tres unidades. Por lo mismo y bajo esa mirada, son varios los que creen que Colo Colo llega como en gran favorito para esta tarde.

Sin embargo, hay quienes creen lo contrario. En ese grupo está el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en el programa ‘F360’ de ESPN aseguró que de jugar a jugar es la U es más que el Cacique.

Caamaño afirma que Universidad de Chile juega mejor que Colo Colo

El periodista partió diciendo que “si nos quedamos con la fotografía final del resultado y lo que dice la tabla, uno puede decir que Colo Colo es el amplio favorito. Hay seis puntos de diferencias y otras aristas que uno podría establecer para ese favoritismo”.

“Pero si uno ve la mejor expresión futbolística de Colo Colo, no en el resultado final, sino que durante un partido, y la mejor expresión de la U en los 40-50 minutos contra Limache, no hay diferencias”, agregó.

Colo Colo y Universidad de Chile llegan a este Superclásico 199 con realidades muy distintas.

En ese sentido, Caamaño sostuvo que “quizás uno podría decir si la U afina un par de cosas, posiblemente le haga un muy buen partido a Colo Colo. El tema es que si la U es capaz de sobreponerse a un gol”.

“Como está esa pera de cristal de la U, no la veo con esa convicción o certeza de remontar un partido complejo. Sí creo que de jugar a jugar, la U juega mejor que Colo Colo, aún con esos seis puntos de diferencia”, concluyó.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile?

Albos y azules se darán cita esta tarde a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

