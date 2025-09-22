Chile clasifica a la Copa del Mundo de la FIFAe en eFootball

Del 10 al 13 de diciembre en Riyadh, Arabia Saudita, se celebrará la Copa del Mundo de la FIFAe 2025 de eFootball y Chile dirá presente en la cita planetaria tras conseguir su clasificación el pasado domingo 21 de septiembre en la Regional de América.

La selección chilena compuesta por Fabián Hernández, Amaro López y Ariel Waghorn terminó como el tercer mejor equipo del continente tras superar a Venezuela, Argentina y Perú en el Looser Bracket.

En la fase de grupos, la Roja terminó segunda con 15 victorias, un empate y dos derrotas. Luego en cuartos de final perdió en gol de oro ante Perú, ahí pasó al Looser Bracket donde derrotó 5-3 a Venezuela y 3-1 a Argentina.

Fue entonces cuando llegó la gran revancha ante Perú, que perdió contra México en el Winner Bracket. Chile le dio de su propia medicina a los del Rimac y los derrotó con gol de oro en el partido definitorio.

CLASIFICADOS AL MUNDIAL

La Copa del Mundo FIFAe 2025 de eFootball en consola la disputan 12 selecciones, en donde ya están clasificadas Arabia Saudita (anfitrión), Brasil, México, Chile, Marruecos y Jordania. Las demás regionales se disputarán en las próximas semanas.

Con esto, la selección nacional viajará en diciembre a Riyadh, en donde buscará el título Mundial. Es primera vez que la Roja clasifica a este torneo, ya que el año pasado se hizo por invitación y nuestro país no había sido considerado.

