Este lunes se da comienzo oficial al ATP 250 de Santiago, también conocido como Chile Open, con el inicio de la acción del cuadro principal. En este primer turno el único chileno que verá acción es Nicolás Jarry (155°).

Nico enfrentará por la estelar de la jornada al croata, Dino Prižmić (120°) en un inédito enfrentamiento entre ambos, ya que será la primera vez que ambos jugadores se midan en una cancha de tenis a todo nivel.

ver también ¡Impresionante! El premio que aseguró Tabilo por llegar a la final del ATP 500 de Río de Jainero

Jarry llega a este encuentro con ganas de romper una racha negativa de 7 meses sin ganar en torneos ATP, siendo su última actuación una dura derrota ante el portugués, Jaime Faria, en tres sets en la primera ronda de la qualy del Río Open.

¿Cuándo y a qué hora juega Nicolás Jarry vs. Dino Prižmić?

El partido entre Nicolás Jarry y Dino Prižmić por la primera ronda del Chile Open se juega este lunes 23 de febrero no antes de las 20:00 horas de Chile en el Court central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

¿Dónde ver a Nico Jarry por TV y online en el Chile Open 2026?

El ATP 250 de Santiago, también conocido como Chile Open, irá de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 – 855

DTV: 631 – 1631

ENTEL: 242 – 243

CLARO: 190 – 490

GTD/TELSUR: 71 – 845

MOVISTAR: 486 – 931

TU VES: 504

ZAPPING: 99

Publicidad

Publicidad

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV , ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

En caso de ganar, de acá saldrá el próximo rival de Jarry

El vencedor del duelo entre Nicolás Jarry y Dino Prižmić avanzará a la ronda de 16 del ATP 250 de Santiago, donde se medirá al ganador de la llave que animen el chileno, Matías Soto (316°) y el reciente campeón del Río Open, Tomás Etcheverry (33°).

Jarry podría enfrentarse a Soto en la siguiente ronda del Chile Open. (Foto: ATPTour)

Publicidad

Publicidad

Cuadro principal del Chile Open 2026