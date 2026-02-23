Tomás Etcheverry vivió la mejor semana de su carrera y fue campeón en Río de Janeiro, ganándole en la final a Alejandro Tabilo. Ahora debía encarar el ATP de Santiago, pero no.

Los ojos de los fanáticos latinos estuvieron puestos en tierra carioca, donde Etcheverry y Tabilo (42°) definieron al campeón. En un duelo muy disputado, el argentino terminó quedándose con el trofeo. Este fue el primer título ATP para Tomi y significó un salto al 33° puesto del mundo.

Etcheverry no viene a Santiago

La semana en Río de Janeiro fue muy agitada tanto para Alejandro Tabilo como para Tomás Etcheverry. El clima no dio tregua en el país de la samba y ambos debieron jugar la semi y la final el mismo día domingo, con el desgaste físico que ello conlleva.

Esta semana, Etcheverry debía encarar un nuevo desafío en el ATP de Santiago, donde era uno de los favoritos a quedarse con el título y más luego de su buena actuación en Brasil, pero el cansancio el pasó la cuenta y con la copa en las manos decidió no venir a Chile.

De esta manera, el lugar del argentino en el cuadro principal del torneo chileno será ocupado por el lituano Vilius Gaubas (107°). Lo curioso, es que Etcheverry sería rival en primera ronda de Matías Soto (316°), por lo que ahora el jugador nacional tendrá como oponente a un “Lucky Loser” este martes 24 de febrero.

Si bien en el tenis nada está dicho, obviamente resulta más accesible para Soto medirse ante el europeo que ante el argentino que venía de ser campeón en el ATP de Río de Janeiro. Claro que de todos modos, sigue siendo un debut complejo.

El ganador del partido entre Soto y Gaubas, se medirá al vencedor entre Nicolás Jarry (155°) y Dino Prizmic (120°). La baja de Etcheverry es una mala noticia para los seguidores que querían ver a un jugador de primer nivel en la arcilla de San Carlos de Apoquindo, pero le abre el cuadro a los tenistas nacionales. Una por otra.