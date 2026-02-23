Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Confirmado: El partido del equipo chileno que irá GRATIS por TV abierta en Copa Libertadores

Siguen los chilenos en el torneo CONMEBOL y este será el partido que podrás ver gratis en TV abierta.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Copa Libertadores 2026.
Copa Libertadores 2026.

Semana clave para los clubes chilenos en la Copa Libertadores 2026, con las revanchas de la segunda fase previa y tanto Huachipato como O’Higgins definirán su futuro en el certamen frente a Carabobo FC y Esporte Clube Bahia, respectivamente.

El elenco acerero llega con tarea pendiente tras la caída 1-0 en Venezuela, resultado que lo obliga a cambiar la historia en casa si quiere meterse en la siguiente ronda.

Mientras el Capo de Provincia tomó ventaja en la ida al imponerse por la cuenta mínima y hora tendrá que defender esa diferencia en suelo brasileño, buscando sellar una clasificación.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por TV

Durante la temporada 2026 el máximo certamen de clubes del continente mantendrá el mismo esquema de transmisión que en los últimos años.

Esto significa que los partidos irán en vivo por TV paga a través de las distintas señales de ESPN Premium y vía streaming en Disney+, esto cuando nos referimos a la opción de paga.

Así es, porque también habrá duelos por televisión abierta mediante la señal de CHV y este miércoles será transmitido el partido entre O’Higgins vs. Bahía, desde las 19:00 hrs.

Publicidad

Además, esos encuentros selectos estarán disponibles en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión, además de la señal abierta en alguna oportunidad, ampliando las alternativas para los fanáticos del fútbol continental.

CHV Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Publicidad
Lee también
¿Cuándo juega O'Higgins vs. Bahía en Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Cuándo juega O'Higgins vs. Bahía en Copa Libertadores?

¿Cuándo juega Huachipato vs. Carabobo en Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Cuándo juega Huachipato vs. Carabobo en Copa Libertadores?

Tabilo vs. Buse: ¿Dónde y a qué hora ver el ATP de Río?
Tenis

Tabilo vs. Buse: ¿Dónde y a qué hora ver el ATP de Río?

¿Se pierde el Superclásico? La lesión de Assadi en la U
U de Chile

¿Se pierde el Superclásico? La lesión de Assadi en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo