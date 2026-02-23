Semana clave para los clubes chilenos en la Copa Libertadores 2026, con las revanchas de la segunda fase previa y tanto Huachipato como O’Higgins definirán su futuro en el certamen frente a Carabobo FC y Esporte Clube Bahia, respectivamente.

El elenco acerero llega con tarea pendiente tras la caída 1-0 en Venezuela, resultado que lo obliga a cambiar la historia en casa si quiere meterse en la siguiente ronda.

Mientras el Capo de Provincia tomó ventaja en la ida al imponerse por la cuenta mínima y hora tendrá que defender esa diferencia en suelo brasileño, buscando sellar una clasificación.

El partido de Copa Libertadores que va gratis por TV

Durante la temporada 2026 el máximo certamen de clubes del continente mantendrá el mismo esquema de transmisión que en los últimos años.

Esto significa que los partidos irán en vivo por TV paga a través de las distintas señales de ESPN Premium y vía streaming en Disney+ , esto cuando nos referimos a la opción de paga.

Así es, porque también habrá duelos por televisión abierta mediante la señal de CHV y este miércoles será transmitido el partido entre O’Higgins vs. Bahía, desde las 19:00 hrs.

Además, esos encuentros selectos estarán disponibles en Pluto TV, el sitio web de CHV y el canal oficial de YouTube de Chilevisión, además de la señal abierta en alguna oportunidad, ampliando las alternativas para los fanáticos del fútbol continental.

CHV Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

