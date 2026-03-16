Universidad de Chile sigue con su intensa búsqueda de entrenador. Fernando Gago apareció en el mapa y al parecer las cosas van bien. Así al menos lo indica Gonzalo Fouillioux.

El Romántico Viajero se quedó sin técnico luego del fallido ciclo de Francisco Meneghini. Jhon Valladares es el DT interino a la espera de que llegue el reemplazo de Paqui. Por mientras, el Bulla venció por 1-0 a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

¿En qué está Gago y U. de Chile?

Durante el fin de semana surgió el nombre de Fernando Gago como posible entrenador de Universidad de Chile. Pintita fue un destacado jugador de Boca Juniors, Real Madrid y la selección de Argentina. Como entrenador, ya ha dirigido a Racing, a los propios Xeneizes y a Chivas, entre otros.

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En tiempos donde mucho de los rumores se quedan solo en eso, fue Gonzalo Fouillioux quien salió a hablar del tema Gago. El periodista confirmó que la opción es real y que incluso, la dirigencia del Bulla ya conversa con el argentino.

“La única información que tengo es que lo de (Fernando) Gago es serio, es uno de los candidatos y están negociando, a Gago deportivamente le interesa mucho, pero sabe que económicamente está muy lejos del estatus del que viene, que es de México, son otros montos y cifras”, indicó Fouillioux en Balong Radio.

Gago cuenta con pasos por grandes como Racing, Chivas y Boca. Imagen: Getty

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El último paso de Fernando Gago como entrenador fue en Necaxa. Universidad de Chile no podría pagar el sueldo que recibía en el equipo de Don Ramón, pero el interés que tendría Pintita en dirigir al Romántico Viajero podría inclinar la balanza. Claro que no corre solo.

“Lo de Gago yo entiendo que no está decidido todavía, pero sé que deportivamente le interesó la oferta de la U. Hay más candidatos, pero no sé cuáles son”, cerró Gonzalo Fouillioux.