Lawrence Vigouroux ha tenido un inicio de temporada muy positivo en el Leyton Orient. El portero chileno inglés de 29 años ha sido un titular indiscutido para Richard Wellens. Prueba de eso es que incluso jugó en la Copa de la Liga, donde el cuadro rojo fue eliminado por el Forest Green Rovers. Pero en la liga, los O's han tenido un inicio difícilmente mejorable.

Y para eso ha sido clave el ex golero del Liverpool y el Tottenham Hotspur, quien fue parte del equipo de la Roja Sub 20 que Mario Salas convocó para el Sudamericano de la categoría en Argentina 2013. Vigouroux ha mantenido la portería invicta en los tres encuentros ligueros por la League Two, como se conoce a la cuarta categoría inglesa.

Primero fue en la victoria 2-0 ante el Grimsby Town. Después, en el 0-1 que el Leyton Orient le propinó como visitante al Crawley Town. Y luego, en el 1-0 frente al Mansfield Town. Fue en ese partido que el ex Everton de Viña del Mar, donde estuvo en 2019 y no llegó a debutar, tuvo una atajada espectacular.

Fue, precisamente, para redimirse de una infracción dentro del área que cometió el arquero, quien fue convocado por Reinaldo Rueda para la selección chilena adulta. Stephen McLaughlin fue quien pateó el tiro, pero Vigouroux voló hacia el costado derecho y le puso un guantazo que alejó el peligro de su pórtico. De inmediato recibió las felicitaciones de su compañero, el central granadino Omar Beckles.

Por esa actuación, el golero chileno se ganó un lugar en el equipo estelar de la Sky Bet League Two. Pero no fue el único del Leyton Orient, que también incluyó en esa oncena al volante tunecino Idris El Mizouni. Así las cosas, por el momento el cuadro rojo afina detalles para seguir con su invicto y canasta perfecta en la cuarta división inglesa: este martes 16 de agosto, a contar de las 14:45 horas, Vigouroux y su equipo visitarán al Swindon Town, uno de los ex clubes del guardavalla que mide un metro y 94 centímetros.