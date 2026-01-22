La espera terminó. Tras su salida a comienzos de semana desde Independiente, el mediocampista chileno Felipe Loyola vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo, al oficializarse su incorporación como nuevo jugador del Pisa de Italia.

Fue a través de sus canales en redes sociales el cuadro de la Toscana, que hoy se ubica en el 19° puesto de la Serie A, con 14 puntos, quien presentó al nacional, que llega en calidad de préstamo por los próximos seis meses, hasta el fin de la presente temporada.

“¡Bienvenido a Pisa SC, Felipe!“, escribió la institución para anunciar a Loyola, quien ya posó con la camiseta negriazul y de quien se espera que pueda debutar prontamente, desconociéndose si estará en la citación para el lance de este viernes contra Inter de Milán.

Felipe Loyola salta a Pisa tras paso en Independiente

El ex Huachipato llegó al fútbol argentino en agosto del 2024 y se mantuvo en la institución de Avellaneda hasta hace menos de una semana. Si bien no consiguió títulos, se convirtió en uno de los futbolistas de mejor rendimiento al otro lado de la Cordillera.

Entre torneos locales y la Copa Sudamericana 2025, Felipe Loyola disputó con Independiente un total de 5.125 minutos en el campo durante 62 encuentros, en los que registró 11 goles y siete asistencias, además de recibir 13 tarjetas amarillas. Con esos datos partió hacia Pisa.

¿Cómo es el vínculo del chileno?

Tras el acuerdo entre los cuadros italianos y argentinos, el polifuncional chileno jugará en calidad de préstamo por el club europeo hasta el cierre de la presente temporada de la Serie A italiana, con un pago total de US$1.53 millones de dólares.

Al término de la campaña, existe una cláusula de obligación de compra por el pase de Loyola, que si Pisa la activa, deberá pagarle a Independiente un total de US$6.5 millones por el 70 por ciento de la ficha. De ese porcentaje, el 50% lo recibirán Victoriano Cerda y Marcelo Pesce.

Así están en la Tabla del Calcio