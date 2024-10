La selección de Uruguay vive una crisis interna después de las revelaciones que hizo Luis Suárez en torno al comportamiento diario de Marcelo Bielsa. El histórico goleador charrúa, quien renunció a la selección después de participar en la Copa América 2024, provocó un terremoto con sus dichos.

“Hubo situaciones que me dolieron, pero no las dije por el bien de la convivencia”, aseguró Luisito en DSports Uruguay. Pero una vez fuera de la Celeste, hizo explotar la bomba y contó de malos tratos del Loco con algunos trabajadores.

Y que hubo que hacer una reunión del plantel con Bielsa para “pedirle al entrenador que dijera ‘buen día’. Ni saludaba”. Eso entre tantas otras cosas que el Pistolero lanzó a viva voz. Palabras que ya recibieron cierto respaldo de Federico Valverde, el incansable centrocampista del Real Madrid.

También Diego Godín reconoció que había cuestiones que ya sabía de todo lo que reveló Suárez. Pero que no podía hablar de su experiencia, pues no trabajó nunca bajo el alero de Bielsa. Ni hablar del fustigamiento que lanzó José Luis Chilavert, un icónico golero paraguayo que fue dirigido por el Loco en Vélez Sarsfield.

Y hubo otro ex jugador de la selección charrúa que se sumó al conflicto. Pero para ponerse en fila con el DT rosarino que llevó a la Roja a los octavos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010. Se trata de Richard Morales, el Chengue, otrora centrodelantero autor de seis goles en la Celeste.

“Me sorprendió mucho que Suárez haya dicho estas cosas una vez que se retiró. Se está haciendo una campaña para que Bielsa se vaya porque no le pueden pagar”, expuso en Canal 10 el retirado ariete, quien fue mundialista en Corea Japón 2002, además de jugar un par de Copa América junto al cuadro uruguayo.

Agregó que “Los jugadores de Uruguay se van a tener que sentar con Bielsa y preguntarle cómo se sigue. ahora quedaron expuestos los compañeros y toda la gente que trabaja en el Complejo. Nadie discute que lo de Suárez sea mentira”. El Chengue Morales, eso sí, tiene fundamentos para sus sospechas.

“Me sorprende que el Ruso [Diego] Pérez y Minguta no hayan dicho nada. Cómo puede ser que el Ruso, un tipo que le ha dado tanto a la selección y se ha partido la cabeza por nuestro país, coma en el fondo de un salón. Me sorprende por qué se mantienen ahí, por qué siguen y cuál es el proceso”, aseguró el ex atacante del Málaga de España.

De todas maneras, el Chengue Morales ya había jalado el gatillo de su lanzallamas. “No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. Acá, es todo por poder y plata. Eso está por encima de la camiseta de Uruguay”, expuso.

“Suárez es un crack, hizo 200 goles, pero para mí se equivocó. También tragó y vivió el destrato. Vos también aguantaste. ¿Es más importante tu imagen que la grupal? ¿Después de que te vas, tirás la bomba y ahora no hablás más? No le veo nada positivo, fue horrible”, sentenció Richard Morales, siempre fiel a un estilo frontal que lo caracterizó en su época de futbolista.

