El ex portero de la Selección de Paraguay aseguró que, en el tiempo en que convivió con Bielsa, vio cosas que no le parecieron.

Marcelo Bielsa vive momentos difíciles en la banca de Uruguay. El Loco recibió una estocada directo al corazón, pocos días antes de la fecha de Eliminatoria. El ataque vino de la boca de Luis Suárez.

El Loco había hablado bien del goleador en la nómina de la Celeste. Como un caballero, que es lo que suele ser Bielsa, el DT de Uruguay se refirió a Luis Suárez y su paso por la selección charrúa.

“El paso de Luis por el… Luis Suárez, no tengo ni la confianza de decirle Luis, así que, el paso de Luis Suárez en el periodo que yo dirigí, fue impecable. Un caballero, un tipo muy generoso con el equipo y un tipo que demostró que no pensaba en él, sino en Uruguay”, enfatizó el ex DT de la Roja.

Pese a las lindas palabras proferidas hacia el delantero de Uruguay, Marcelo Bielsa recibió feroz ataque de Lucho Suárez, que, en una entrevista con DirecTV, culpó al Loco de estar dividiendo el camarín y tener malos tratos, tanto con el personal, como con los jugadores. De hecho, lo acusó de ni siquiera saludar a los integrantes del plantel.

A José Luis Chilavert alguien le movió la jaula

Pese a no tener pito que tocar en el tema, el ex portero de la Selección de Paraguay, José Luis Chilavert, se dio el tiempos de opinar sobre lo acontecido entre el estratega y el goleador.

Para el ex portero de Vélez Sarsfield, donde coincidió con el Loco entre 1997 y 1998, el problema del técnico se viene arrastrando hace rato. “Cuando no salen los resultados, utiliza palabras ofensivas contra los jugadores”, comenzó.

“Por algo no dirige en los grandes clubes de Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría porque a los chicos los puede maltratar y eso con los más experimentados es imposible. A un compañero lo trató de cobarde, yo le dije ‘Aquí no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ganó nada’. Después de eso me sacó la capitanía y me prohibió patear tiros libres”, siguió el ex portero.

“Se cree más importante que los jugadores… Le molestan los líderes, no puede convivir con las figuras”, cerró el Chila.

La problemática surge justo antes de la fecha de Eliminatorias Sudamericana, donde la Selección de Uruguay visitará a Perú y, luego, enfrentará a Ecuador en Montevideo.