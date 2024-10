"No tengo la confianza de decirle Luis": lo que había dicho Bielsa de Suárez previo a la polémica

La tranquilidad de Uruguay se vio interrumpida por las quemantes declaraciones de Luis Suárez, en las que acusó a Marcelo Bielsa de malos tratos dentro de la selección. El argentino había tenido palabras para el goleador solo unos días antes.

El atacante de Inter Miami abrió fuego en una entrevista de DirecTV en la cual culpó a Marcelo Bielsa de estar dividiendo el camarín y tener malos tratos tanto con el personal, como con los jugadores. De hecho, lo acusó de ni siquiera saludar a los integrantes del plantel.

Lo que había dicho Marcelo Bielsa de Luis Suárez

Lo curioso de las acusaciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa, es que llegan solo días después de que el técnico rosarino había tenido palabras para el delantero. El día que entregó la nómina de la Celeste, a fines de septiembre.

“El paso de Luis por el… Luis Suárez, no tengo ni la confianza de decirle Luis, así que el paso de Luis Suárez por el periodo que yo dirigí, fue impecable, un caballero, un tipo muy generoso con el equipo y un tipo que demostró que no pensaba en él, sino en Uruguay”, señaló Bielsa solo unos días antes de las críticas del jugador.

Incluso, Bielsa se había referido a sus cualidades como goleador, comparándolo con Hernán Crespo y Gabriel Batistuta, entre otros. “Una cosa que le pregunté es ‘¿tú pateas al arco’’, y me dice ‘no, yo pateo a un lugar del arco’ Todos patean al arco, él no. Los grandes siempre dicen dónde quieren que vaya la pelota“, cerró en aquella oportunidad.

Palabras que hoy parecen tener un significado distinto tras lo señalado por el Pistolero. “Me chocó porque realmente yo nunca sentí esas palabras o esas cosas que se decían personalmente, y por qué decirlo así para afuera y no internamente. Es como que llega un momento que el jugador le duele, se cansa”, agregó el ex goleador del Barcelona.