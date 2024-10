Marcelo Bielsa está en el ojo del huracán en la selección de Uruguay. El Loco fue cuestionado por Luis Suárez, quien entre otras cosas aseguró que a Agustín Canobbio, volante de la Celeste que juega en Athletico Paranaense, lo usó de sparring en Copa América.

Un hecho que provocó un cortocircuito en el seleccionado uruguayo, según lo explicó el propio Canobbio en diálogo con el medio Carve Deportiva.

“En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo (Bielsa) y se me minimizó adelante de todo el grupo y fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga”, sostuvo sobre el roce entre ambos, que venía de antes.

“Me echó la culpa de haber perdido el partido con Ecuador. Me chocó mucho la manera en que se me lo dijo”, sostuvo por el duelo de las eliminatorias. “Esa fecha en concreto me impactó mucho. Somos 11 jugadores y me echó la culpa a mí”, confesó el futbolista.

Canobbio habló contra Bielsa por su forma de dirigir a Uruguay

Faltas de respeto de Bielsa sobre Canobbio

Por eso Canobbio sabe que tras las discusiones, ahora sería borrado. “Sabía lo que me esperaba después de mi reacción. Lo que le llegué a decir a Marcelo fue en la cara, no tengo pelos en la lengua, soy muy directo, frontal, miro a los ojos cuando tengo que hablar, hubo muchas faltas de respeto y hay tanta falta de respeto constante, que llegó a un punto donde estallé”, explicó el charrúa.

“Hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un llegó un punto en el que estallé. Sabía las consecuencias que se podían venir y en base a eso actué igual, fui de frente con mis códigos y valores que me inculcaron de chico y por suerte hoy apoyo la cabeza en la almohada con tranquilidad y paz”, explicó.

Confesó además por qué siempre sintió que Bielsa no lo consideraba. “Faltaban dos semanas y medias para el primer partido de la Copa América y ya él tenía su grupo, porque separaba seis, siete jugadores y hablaba con ese grupo y nos dejaba a nosotros afuera mirando cómo hablaba con ellos”, sostuvo.

Luego contó que se sintió como pasapelotas siendo sparring. “Habían llevado tres sparring, lo permitió la AUF. No tiene por qué llamar dentro de una lista de 26 profesionales que están compitiendo para su club, cumpliendo el sueño de representar a su país. Me pidieron que haga esos pases, que no es muy alejado de lo que es un alcanzapelotas”, indicó.

Agustín Canobbio jugó el Mundial del 2022 por Uruguay

De hecho lo que más le hizo ruido fue una conversación entre ambos en que Bielsa le cuestionó su posición.

“En una charla, tenía los dos pies apoyados en la parte de abajo de una silla, y me recriminó que era una falta de respeto y de educación, se metió con la educación de mi familia”, contó.

“Parecía que me estaba recriminando algo que no tenía nada que ver, y ahí lo miré como diciendo ‘pará un poco’, no soy un tipo que aguanta todas y venía de muchas”, dijo Canobbio.

Sobre el apoyo de Luis Suárez comentó que “Luis me dijo ‘para, déjame hablar a mi, tú no te expongas’. Fue a hablar, estuvo siete minutos hablando, pero no tuvo respuestas. Fui a apaciguar las cosas y tener una convivencia tranquila, tampoco recibí una respuesta, sí muchas contradicciones. Decía que había jerarquías en un plantel, pero después se refería al grupo que todos éramos iguales”, finalizó Canobbio.