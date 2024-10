Las declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa desataron un escándalo en Uruguay. El histórico de la Celeste disparó con todo contra el Loco, acusándolo de tener una pésima relación con el plantel y los trabajadores del complejo donde entrenan, además de maltratar a un jugador.

Todo se profundizó cuando Federico Valverde, actual referente de la Celeste, salió a decir que “es todo verdad”. “Luis jamás mintió y jamás dijo cosas que no eran. No exageró en ningún momento, dijo las cosas como son. Por mi parte, y como todos los referentes, hay que hablar en el vestuario”, señaló.

Y cuando Agustín Canobbio, supuesto maltratado por el DT, habló. “En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo (Bielsa) y se me minimizó adelante de todo el grupo. Fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga”, aseguró.

Sin embargo, dentro de la selección uruguaya salieron a defender al Loco. En su llegada a Montevideo para los partidos de las Eliminatorias, Josema Giménez respaldó al entrenador. Si bien reconoció algunos problemas de convivencia, aseguró que está agradecido por cómo ha levantado a la Celeste.

Josema Giménez salió a defender a Bielsa: no le gustó la forma en que Luis Suárez atacó al Loco | Getty Images

Josema Giménez: el primer uruguayo en defender a Bielsa

“Estamos con Marcelo Bielsa al 100%, le estamos totalmente agradecidos porque lo ha demostrado y reflejan los resultados. Y te lo dice un tipo que es tercero o cuarto central… Así que imagínate lo que piensan el resto de los compañeros”, dijo Josema Giménez a los medios de comunicación.

“A nivel de convivencia hubo cosas que no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando y estando con el entrenador al 100%”, remarcó. Además, consideró que “no creo que afecte” lo que generó Luis Suárez.

“Pasó esto que, probablemente, muchos pueden pensar que fue un caos. Yo veo una oportunidad de poder solucionar y buscar algo que es estar en armonía, felices y todo bien, porque es lo más lindo que hay vestir a la selección uruguaya”, añadió el defensa.

Por último, dijo que le llamó la atención la propiedad con la que se habló del tema. “Decían que estábamos todos en conocimiento y que fue una conversación consensuada. La verdad que no estábamos en conocimiento”, confesó.