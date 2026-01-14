Universidad de Chile está a pocos días de iniciar un nuevo proceso, esta vez de la mano del técnico Francisco Meneghini, quien llega con una gran presión luego de las dos últimas temporadas donde estuvo Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, los hinchas siguen de cerca los pasos del entrenador argentino, teniendo en cuenta que no era el gran favorito de los seguidores azules para quedarse con el puesto.

Uno que salió a respaldarlo, y que tiene todo el respeto de los fanáticos bullangueros, fue Johnny Herrera, quien asegura que hay que esperar su trabajo como entrenador.

En ese sentido, valora el esfuerzo que está realizando y pide apoyo para Paqui en esta primera parte en la U, porque es un técnico que siempre deja huella en los planteles.

Francisco Meneghini cuenta con el respaldo de Johnny Herrera en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Johnny Herrera pide apoyo para Paqui en la U

Fue en TNT Sports donde Johnny Herrera sacó la voz por la situación de Francisco Meneghini al mando de Universidad de Chile, donde tiene confianza del trabajo que puede realizar.

Si bien entiende la desconfianza en los hinchas, por campañas anteriores de Paqui en el fútbol chileno, pide el respaldo a un trabajador que puede hacer cosas importantes.

“Lo he seguido como entrenador, en todos los equipos dejó huella en cómo jugar, de Everton lo echaron de forma injusta. Creo que le va a ir bien, ojalá sea campeón”, explicó.

Un respaldo de uno de los últimos ídolos de Universidad de Chile, que puede hacer cambiar la mirada llena de dudas que hay con el argentino para la temporada 2026.

