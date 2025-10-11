Carlos Caszely deja la grande sobre el retiro de Arturo Vidal en Colo Colo: “Cada jugador…”

Arturo Vidal agitó las aguas en Colo Colo al poner en duda su continuidad en el Cacique. Pese a que ya renovó por todo 2026, el King confesó que si no se logran los objetivos planteados a principio de año, analizará la opción de dar un paso al costado.

“Si el próximo año no se clasifica a los objetivos, me sentaré con el presidente y veremos la mejor opción. No es una que cualquier jugador pueda tomar, pero soy competitivo“, recalcó Vidal tras el amistoso de los albos frente a Puerto Montt.

Por lo que la permanencia del Bicampeón de América se definirá en los próximos siete partidos que debe disputar Colo Colo en la Liga de Primera. Encuentros que serán determinantes para llegar al menos a Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Carlos Caszely sobre Arturo Vidal?

El tema es que las palabras de Vidal llegaron hasta Carlos Caszely que entregó un potente comentario sobre su futuro en Colo Colo.

Vidal recalcó que su continuidad en Colo Colo depende de cómo finalicen la temporada 2025

De entrada el rey del metro cuadrado recalcó que nadie obligó a ByN a poner condiciones en el contrato con el King. “Tiene contrato y hay que respetarlo. Arturo no le puso una pistola al dirigente para que lo contrataran. Lo fueron a buscar, lo trajeron, por lo que hay que respetar el contrato, para bien o para mal”, enfatizó a Los Tenores de Radio ADN.

Pero tras ello, el referente del centenario de Colo Colo recalcó que nadie puede decidir el futuro de Vidal, especialmente sobre su retiro de la actividad. Por lo que puntualizó que es una decisión que solo debe asumir el jugador en el momento que estime conveniente.

“Cada jugador es el único que puede decidir cuándo se retira. No hay médico, dirigente, nada. El jugador es el que tiene que tomar la decisión de saber cuándo irse”, sentenció.