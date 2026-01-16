Estamos a exactas dos semanas de que comience la Liga de Primera, y el mercado de fichajes sigue abierto. Mientras tanto, muchos jugadores sin club hoy entrenan con el Sifup, entre ellos, un futbolista que brillara antaño en Audax Italiano.

Aterrizó a comienzos de la pasada década a nuestro país, para jugar en las divisiones inferiores del cuadro itálico. Tras su debut profesional en 2015, destacó por su potencia física y olfato goleador. Sonó para reforzar a los grandes, pero tras un pletórico 2018, partió a la MLS.

Allí tuvo pasos por Philadelphia Union, FC Cincinnati y su última etapa en Houston Dynamo, donde quedó como agente libre para emprender su vuelta a Chile, donde actualmente entrena con el Sifup en busca de equipo para jugar la temporada 2026.

Todas las referencias son para el delantero brasileño Sergio Santos, que a sus 31 años está de vuelta en suelo nacional, y según revela AS Chile, trabaja junto a su representante Fernando Felicevich para sumarse a un plantel en Liga de Primera.

Hasta el momento, todavía no surgen clubes interesados en firmar al atacante, aunque en su momento fue el propio Audax Italiano quien le abrió las puertas para un eventual regreso. “Una historia que nació en casa y que la familia audina nunca olvida. Siempre será especial verte de verde“, escribieron.

Aunque tampoco sería extraño verlo en otro equipo de Primera, como Deportes La Serena, si seguimos la tendencia que toman aquellos jugadores que pertenecen al corral de Vibra Fútbol. Será cuestión de tiempo para saber cuál será el próximo paso de Santos.

Los números de Sergio Santos en los itálicos

El brasileño debutó en Primera División con Audax Italiano en 2015 y su último encuentro fue a fines del 2018. En este tramo disputó un total de 96 encuentros entre torneos locales e internacionales, donde convirtió 30 goles y realizó nueve asistencias.

Así le fue el 2025 en la MLS