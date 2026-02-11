El Manchester City vuelve a la carga en la fecha 26 de la Premier League, donde recibirá al Fulham tras firmar un triunfazo en Anfield, en un partido con final caliente, lleno de polémica y que fue festejado con todo por los Ciudadanos.

El conjunto de Pep Guardiola quedó a solo seis puntos del Arsenal y mantiene viva la ilusión de alcanzarlo en la cima, llegando a esta jornada como amplio favorito para sumar de a tres en casa.

Manchester City vs. Fulham: Horario y dónde ver

El partido del Manchester City vs. Fulham será este miércoles 11 de febrero, desde las 16:30 hrs . en el Etihad Stadium; en el marco de la fecha 26 de la Premier League 2025/26.

En esta ocasión el encuentro no será transmitido por televisión, pero podrás verlo de manera excluviva ONLINE a través de Disney+, previa suscripción al streaming.

ver también Pronósticos Manchester City vs Fulham: el golpe en Anfield mantiene viva la pelea por la Premier League

Tabla de posiciones Premier League 2025/26