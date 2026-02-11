Es tendencia:
Premier League

Manchester City vs. Fulham: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Premier League

Manchester City se enfrenta al Fulham, en la fecha 26 de la Premier League.

Por Franccesca Arnechino

Erling Haaland celebra su gol contra Liverpool en Anfield.
© Michael Regan/Getty Images.Erling Haaland celebra su gol contra Liverpool en Anfield.

El Manchester City vuelve a la carga en la fecha 26 de la Premier League, donde recibirá al Fulham tras firmar un triunfazo en Anfield, en un partido con final caliente, lleno de polémica y que fue festejado con todo por los Ciudadanos.

El conjunto de Pep Guardiola quedó a solo seis puntos del Arsenal y mantiene viva la ilusión de alcanzarlo en la cima, llegando a esta jornada como amplio favorito para sumar de a tres en casa.

Manchester City vs. Fulham: Horario y dónde ver

El partido del Manchester City vs. Fulham será este miércoles 11 de febrero, desde las 16:30 hrs. en el Etihad Stadium; en el marco de la fecha 26 de la Premier League 2025/26.

En esta ocasión el encuentro no será transmitido por televisión, pero podrás verlo de manera excluviva ONLINE a través de Disney+, previa suscripción al streaming.

Pronósticos Manchester City vs Fulham: el golpe en Anfield mantiene viva la pelea por la Premier League

Tabla de posiciones Premier League 2025/26

