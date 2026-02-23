La rueda gira y es por eso que muchos llaman a no escupir al cielo. En este caso, el Real Madrid enfrenta un momento complicado. Vinicius Junior acusó a un jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, de insultarlo con una ofensa racista.

Pero, a veces apuntar del dedo implica también un proceso de depuramiento propio. Es por eso que el Real Madrid, en medio de la polémica, tuvo que salir a realizar su propio mea culpa.

En este caso se debe a una publicación de uno de sus jugadores. Específicamente, se trata del español Dean Huijsen, joven defensor merengue que utilizó sus redes sociales para hacer “un chiste” lleno de ignorancia y racismo.

Depuración interna

Real Madrid apoya a Vinicius Junior en su acusación contra Gianluca Prestianni y, por eso, también tiene que saber hacer algo con lo acontecido con Dean Huijsen. Ya tomaron ciertas medidas.

El español de origen neerlandés compartió en Instagram imágenes burlándose de los rasgos físicos de las personas asiáticas, con frases como “les puedes vendar los ojos con hilo dental“. Para el Real Madrid, esto se hizo inadmisible y el defensa salió a dar sus propias disculpas.

“Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente, reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado”, señaló Dean Huijsen.

Sin embargo, la reacción en China estuvo lejos de la conformidad. Muchos usuarios de redes sociales cuestionaron el alcance limitado de la disculpa y clamaron por que Huijsen se exprese también en las cuentas oficiales globales del club o mediante un video, para darle mayor visibilidad al pedido de perdón.

En medio del caso contra Gianluca Prestianni, el Madrid se depura | Getty Images

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid?

Esta vez, la llave se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Allí, el Real Madrid y el Benfica se verán las caras este miércoles 25 de febrero, a las 17.00 horas de Chile.

