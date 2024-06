La Roja debe definir algunas cuestiones para el debut de la Copa América 2024. El inicio del equipo de Ricardo Gareca en el Grupo A del certamen será frente a Perú en un partido muy especial para el Tigre, quien condujo a la Bicolor de vuelta a un Mundial luego de 36 años de ausencia.

Por estas horas, Gareca dilucida la oncena con una preocupación que ha debido enfrentar en los entrenamientos. Que desde la calle se vea absolutamente todo lo que trabaja la selección chilena. El recinto está enclavado en la localidad de Arlington.

Y no ofrece cautela en los movimientos que el experimentado DT argentino ha probado. “¿Cualquiera que se acerque a este complejo puede ver la práctica de Chile?”, le consultó Pablo Ramos, conductor de Sportscenter Chile, a Christopher Brandt. El enviado de ESPN a Estados Unidos contestó con elocuencia.

“Sí, cualquier persona”, afirmó Brandt, quien describió que eso provocó la reacción del personal de la Federación Chilena de Fútbol. “Hay nula privacidad. Había medios peruanos. No sé si había espías. No me percaté. Tampoco me llamó la atención ninguna persona haciendo algo por el estilo”, aseguró el citado reportero.

Ricardo Gareca en una práctica de la Roja. (Foto: Carlos Parra | Comunicaciones FFCh).

“No se puede grabar. Hay seguridad y policías de Estados Unidos. Pero no pueden impedir mirar. Se dio un momento muy particular: en la calle apareció la gente de seguridad de la selección y también el gerente de selecciones, Marko Biskupovic. Trataban de alejar a la gente y sacar a los medios de comunicación“, fue el escenario que detalló Brandt.

La Roja toma medidas por la “nula privacidad” antes del gran debut en la Copa América 202

Y prosiguió con esta preocupación que tuvo la Roja en los días previos al debut por la Copa América 2024. “Pero pasa que es en la calle, tampoco puedes pedirle a la gente que salga de ahí”, dijo con razón Christopher Brandt desde Arlington, Dallas.

“Hay gente de seguridad y policías que han sido drásticos en pedir que no se grabe. Cuando hay gente con celulares o alguien grabando inmediatamente se acercan”, dijo el aludido periodista respecto de los recaudos para evitar pruebas audiovisuales de los entrenamientos.

Eduardo Vargas y Marcelino Núñez en un entrenamiento en Arlington. (Foto: Carlos Parra | Comunicaciones FFCh).

Hubo más. “La privacidad no es por ahora un punto que esté siendo importante para Ricardo Gareca. Entiende que no están las condiciones en ese sentido”, cerró Brandt. Eso sí, según la planificación que había hecho Rodrigo Robles, gerente de selecciones que fue cesado hace un tiempo, el itinerario será cambiante.

“Nos vamos a mover de acuerdo a la sede. Jugamos, al otro día viajamos al lugar a preparar el partido. Y así sucesivamente”, explicó Robles en mayo de este año. Había poco margen de tiempo como para que esa ruta sufriera modificaciones.

¿Cuándo juega Perú ante Chile por el Grupo A de la Copa América 2024?

Perú se enfrentará ante la Roja en el debut de ambos equipos en el Grupo A de la Copa América 2024. El partido se disputará este viernes 21 de junio a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental. La sede del encuentro es el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!