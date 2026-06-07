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Copa de la Liga

Clave para U. de Chile: El canal para ver el partido de Deportes La Serena vs. Unión La Calera por Copa de la Liga

El duelo entre granates y cementeros podría marcar el destino de la U en la Copa de la Liga.

Por Franccesca Arnechino

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ranates y Cementeros animan un duelo decisivo en la última fecha del Grupo D.
© Photosport.ranates y Cementeros animan un duelo decisivo en la última fecha del Grupo D.

Deportes La Serena y Unión La Calera animarán una de las definiciones más importantes de la última fecha de la Copa de la Liga. Los cementeros llegan con la obligación de sumar para asegurar su paso a semifinales, mientras que los granates intentarán despedirse del torneo con un triunfo.

El duelo también será seguido de cerca por Universidad de Chile, que necesita una caída de La Calera y vencer a Audax Italiano para mantener vivo su sueño de clasificar a semifinales.

U. de Chile y Audax Italiano se enfrentan la Copa de la Liga, atentos al duelo de La Serena vs. La Calera – Photosport

U. de Chile y Audax Italiano se enfrentan la Copa de la Liga, atentos al duelo de La Serena vs. La Calera – Photosport

¿Dónde ver La Serena vs. La Calera EN VIVO?

Deportes La Serena vs. Unión La Calera juegan este domingo 7 de junio, desde las 12:30 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 6 de la Copa de La Liga.

El partido entre Granates y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

U. de Chile vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa de la Liga

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

  • VTR: 46 (SD) (Santiago)
  • DTV: 632 (SD)
  • ENTEL: 220 (SD)
  • CLARO: 189 (SD)
  • GTD/TELSUR: 82 (SD)
  • MOVISTAR: 484 (SD)
  • TU VES: 505 (SD)
  • ZAPPING: 35 (HD)
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Tabla de posiciones Grupo D Copa de la Liga

# Equipo PTS PJ DG
1 Audax Italiano 10 5 +3
2 Unión La Calera 10 5 +2
3 Universidad de Chile 7 5 +5
4 Deportes La Serena 1 5 -10
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