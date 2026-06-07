Este fin de semana Colo Colo regresa este fin de semana a la Copa de la Liga, jugando solo por el honor, ya que saldrá a la chancha eliminados para enfrentar a Huachipato, tras el triunfo de Coquimbo Unido el pasado viernes.
Fernando Ortiz apostará por varias novedades con los albos, incluyendo una importante presencia de juveniles. De hecho, tras la nómina de convocados para este domingo, destacan cinco canteranos entre las alternativas: Santiago Tapia, Rodrigo Catalán, Cristián Díaz, Vicente Martínez y Jerall Astudillo.
Colo Colo saldrá a la cancha ya eliminado en Copa de la Liga – Photosport
¿Dónde ver Colo Colo vs. Huachipato EN VIVO?
Colo Colo vs. Huachipato juegan este domingo 7 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Huachipato, por la fecha 6 de la Copa de La Liga.
El partido entre Albos y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 36 (HD)
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Formación Colo Colo vs. Huachipato
La oncena titular de los albos para enfrentar a Huachipato, será con Eduardo Villanueva en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en la defensa; Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán; Francisco Marchant, Vicente Martínez, Lautaro Pastrán en el mediocampo y Maximiliano Romero en la delantera.
Tabla de posiciones Grupo A – Copa de la Liga
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|1
|Coquimbo Unido
|11
|5
|+3
|2
|Colo Colo
|10
|5
|+4
|3
|Huachipato
|5
|5
|-1
|4
|Deportes Concepción
|1
|5
|-6
En resumen…
- Colo Colo enfrenta a Huachipato el domingo 7 de junio a las 15:00 horas.
- El partido por Copa de la Liga se transmitirá vía TNT Sports y HBO Max.
- Los albos marchan segundos en su grupo, a un punto del líder Coquimbo Unido.