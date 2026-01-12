Desde Argentina celebran con bombos y platillos la compra de Matías Sepúlveda en el mercado de pases para la temporada 2026, con un acuerdo con Lanús que pagará la cláusula de salida desde Universidad de Chile.

Algo que se debía confirmar esta jornada, pero que la U le puso un freno de mano, en voz del director deportivo Manuel Mayo, quien en conferencia de prensa explicó la situación.

Más allá de dejar en claro que el cuadro azul lo quería en sus filas para la presente temporada, ya les han hecho saber que el lateral partirá al fútbol argentino.

Por lo mismo, alertó que desde el otro lado de la Cordillera de Los Andes todavía no pagan, por lo que el jugador se mantiene en la U hasta que eso suceda, dejando todo en alerta.

Matías Sepúlveda se va a despedir de la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

¿Qué pasa con Matías Sepúlveda en U de Chile?

Manuel Mayo fue la voz de Universidad de Chile en esta negociación de Matías Sepúlveda con Lanús, donde explica qué falta para que se pueda ir a Argentina como refuerzo.

“Matías está avanzado, no queríamos que se fuera para no despotenciar, pero entendemos sus ganas y la cláusula. Ya nos informaron que van a ejecutar la cláusula, pero no la han hecho valer hasta ahora”, detalló.

Un panorama que puede hacer cambiar el mercado de fichajes de la U, donde esperan su salida para tomar una decisión de un nuevo refuerzo por esa zona, pero donde hay dos juveniles que se juegan sus carta.

“Si se llega a concretar, tal como dijimos, fueron importante los días que el cuerpo técnico entrenó con juveniles donde Diego Vargas y Sergio Rozas, que lo han hecho muy bien, tienen una buena evaluación, al igual que Salomoni, además de Tamayo que hizo buen semestre en Unión y puede trabajar en esa posiciones, aunque esto no quiere decir que no vayamos a traer a nadie”, cerró.

