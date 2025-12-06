Colo Colo salta a la cancha este domingo para enfrentar a Audax Italiano en el último partido del año. Los albos dan la última pelea para clasificar a Copa Sudamericana, aunque también dependen de un tropiezo de Cobresal.

En el Monumental, toda la atención está en este partido que definirá el destino del Cacique para la temporada 2026 y seguramente el futuro de Fernando Ortiz, quien podría dejar el puesto de no lograr el objetivo.

A solo un día de la “final” contra los itálicos, llamó la atención que los albos no entrenaran durante la mañana. Y es que, según Dale Albo, en el Monumental tomaron la decisión de hacer la práctica este sábado en horario PM.

Con esto, los jugadores deben presentarse a eso de las cinco de la tarde al recinto de Macul para afinar los últimos detalles, donde además Ortiz definirá la formación que presentará frente a los itálicos. El DT ha mantenido reserva total sobre quiénes serán titulares este domingo.

Se trata de una decisión fuera de lo habitual para el último entrenamiento antes de un partido, porque usualmente la práctica final del equipo se desarrolla en horario AM, considerando también que los jugadores después deben concentrar para el día siguiente.

Lo cierto es que, durante esta tarde, se definirán todos los detalles del equipo que está obligado a ganarle a Audax Italiano y que, paralelamente, esperará que Cobresal pierda contra Ñublense. El último cupo a la Copa Sudamericana se define este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas.