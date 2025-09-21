Es tendencia:
UFC

Por el camino de La Jaula: Lo llamaron para el 18 y buscará convertirse en el segundo chileno en la UFC

En medio de las Fiestas Patrias, este peleador recibió una de las mejores noticias de su vida. Ahora quiere seguir los pasos de Bahamondes.

Por Jose Arias

El peleador chileno tendrá una chance en el Dana White's Contender Series.
© InstagramEl peleador chileno tendrá una chance en el Dana White's Contender Series.

Mientras todos celebraban con chichas, empanadas y terremoto, hubo un chileno que recibió una tremenda noticia. Se trata de Víctor Valenzuela, más conocido como Sikosis, quien podrá tener una opción en el Dana White’s Contender Series.

Vamos por parte. Estamos hablando de un peleador chileno de MMA que recientemente se tituló campeón interino de Fury FC, una de las empresas ascendentes en las artes marciales mixtas.

Esto lo puso en el radar de Dana White, SEO de la UFC, la compañía más grande de MMA. Y fue, precisamente, en medio de la celebración dieciochera, que el pelado jefe llamó a Víctor Valenzuela para darle una chance única en su vida.

Un paso más cerca de la UFC

Con 31 primaveras y más de diez arriba del octágono, Víctor Valenzuela ha sabido hacerse espacio en las artes marciales mixtas. Actualmente, es parte del equipo MMA Masters, con sede en Miami, Florida, donde entrenan figuras de la talla de Ilia Topuria, Colby Covington y el comentarista y luchador, Gastón Tonga Reyno.

Tras vencer a Bruce Whitehead en el campeonato interino de los pesos welter, el chileno saltó a los ojos de la UFC, donde podría tener un espacio, ya que está llamado a ser parte del Dana White’s Contender Series, peleas de exhibición en las que el propio SEO de la empresa más grande de las MMA otorga contratos a algunos peleadores.

La trascendental pelea será el martes 14 de octubre, cuando el chileno enfrente a un complicado Michael Olivera, un brasileño que está invicto, pero que tiene menos recorrido que Sikosis.

¿Cuál es el récord que ostenta Víctor Sikosis Valenzuela?

Víctor Valenzuela acumula un récord de 12 ganadas y 3 perdidas, en sus quince peleas en el octágono. De sus victorias, seis han sido por KO, dos por sumisión y cuatro por decisión. Enfrentará a un brasileño invicto, con ocho triunfos y que ha ganado siete por nocaut. De miedo.

