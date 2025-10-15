Las artes marciales mixtas chilenas tendrán que seguir esperando para sumar a un nuevo representante en la UFC. La noche de este martes Victor Sikosis Valenzuela se quedó con las ganas de lograr un contrato y cayó dando pelea en el Dana White’s Contender Series.

El atleta criollo venía de un triunfazo hace algunas semanas ante Bruce Whitehead en Fury 105. Esto le permitió recibir el llamado y así poder luchar por su oportunidad de llegar a la liga de MMA más importante del mundo, pero no lo consiguió.

El brasileño Michael Oliveira no tuvo piedad y, luego de un primer round muy parejo, le terminó pasando por encima. Una noticia triste para nuestro país, pero que no apaga la llama de un luchador que quiere seguir soñando con estar en el gran escenario alguna vez.

Después de mucho esperarlo, Víctor Valenzuela por fin recibió el llamado para pelear por una oportunidad en el UFC. El Sikosis o Siko Shark, como se le conoce, tuvo un duro desafío enfrentando al brasileño Michael Oliveira, quien lo dejó con las ganas de cumplir su sueño.

Víctor Sikosis Valenzuela deberá seguir soñando con llegar a la UFC. Foto: UFC.

Repitiendo el camino de Ignacio Bahamondes, el atleta criollo debió luchar por un contrato en el programa Dana White’s Contender Series. Su primer round lo tuvo como el gran protagonista, conectando los mejores golpes y siendo quien tomaba la delantera en las tarjetas.

Sin embargo, la distancia estaba a favor de su rival, quien en el segundo asalto salió con todo a demostrarlo. Gracias a sus golpes largos, Michael Oliveira comenzó a hacerle mucho daño a un Víctor Valenzuela que no se dejaba intimidar y seguía adelante.

Fue así como pasados los 2 minutos vino el primer nocaut de parte del brasileño, lo que dejó muy complicado al chileno. Pese a levantarse para seguir, fue a dar al suelo nuevamente por un golpe y las cosas parecían ir quedando más lejos. Ya para su tercera caída, el juez no dudó y terminó el combate antes de llegar al tercero.

Así, Michael Oliveira se terminó quedando con el contrato que buscaba el atleta nacional. Un revés que no baja las ganas de un luchador que seguirá luchando por cumplir su sueño y que, más allá de la derrota, dejó buenas sensaciones.

Víctor Valenzuela por ahora deberá esperar para poder llegar al UFC. Sikosis demostró que tiene con qué dar espectáculo, pero debe mejorar detalles si no quiere dejar escapar otra oportunidad.

¿Cuál es el récord de Víctor Sikosis Valenzuela en MMA?

Tras su combate en el Dana White’s Contender Series, Víctor Sikosis Valenzuela llegó a las 16 peleas oficiales en MMA. En ellas ha conseguido 12 triunfos y 4 derrotas, con 6 nocauts y 2 sumisiones a su favor.

